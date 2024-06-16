軍車加速輾斃行人畫面曝！　倒車再輾被路人湧上阻止

記者張靖榕／綜合外電報導

智利聖地牙哥市中心日前發生一起恐怖車禍，82歲老婦莫拉（Benedicta del Carmen Mora）在行經一處十字路口時，遭左轉的憲兵軍車加速衝撞輾過。軍車一度倒車再度輾向莫拉，周遭路人紛紛上前肉身擋車，阻止警車再度傷害莫拉，但因衝擊力道過大又遭前後輪二度輾壓，莫拉最終仍不幸身亡。

▲軍車撞人再輾人。（圖／翻攝X，下同）



綜合智利媒體報導，事件發生在聖地牙哥市中心孔帕尼亞 (Compañía) 和聖馬丁 (San Martín) 十字路口，12日下午4時50分許，莫拉在行經該處路口時，遭左轉的特種警察行動小組( GOPE）一輛憲兵車衝撞輾過。憲兵車一度車向後退，一名路人見狀趕緊大喊，並跑到車後試圖以肉身擋車，其他路人也紛紛趕過來阻止憲兵車，除了加入肉身擋車外，也不斷大吼要駕駛趕緊停下。

警方指出，莫拉遭輾過後出血，一開始意識還算清醒，特種警察行動小組成員下車趕緊實施急救。醫護人員趕到現場後接受急救，但莫拉最終不幸身亡。

當局表示，事故發生當時，該輛軍車正在進行預防性巡邏，原本要為人民提供保護，沒想到發生憾事，現已展開調查，試圖進一步釐清當時情況。