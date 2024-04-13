馬戲團出包　表演者飛空中「重摔地面不動了」驚悚一幕曝光

▲表演者飛到空中後，錯過安全網重摔地面，緊急送醫。（圖／翻攝自NTK）

記者詹雅婷／綜合報導

智利北部安托法加斯塔5日一場馬戲團表演秀發生意外，表演者在空中表演特技時錯過安全網，在眾人眼前重摔地面，緊急送醫，可能終身癱瘓，再也不能行走。

太陽報、鏡報報導，這名男性表演者當時就在台上高處，接著爬進舞台大型道具內部，隨著主持人帶領現場觀眾們倒數，大砲道具發射，把表演者彈射至空中。

▲表演者起初在舞台大型道具上方。（圖／翻攝自NTK）

只不過他錯過安全網從空隙飛出去，砰的一聲重摔地面，倒在舞台上一動也不動，觀眾們當場嚇壞。馬戲團工作人員見狀立刻衝上前查看，把他緊急送醫。據傳表演者多處骨折，醫院消息人士透露，他的病情嚴重，可能終身癱瘓再也無法行走。

消息傳出後，當局針對這起事件展開調查，證實馬戲團存在部分違規行為。安托法加斯塔地區勞工主任羅佩茲（Margarita López）表示，經調查，表演者為非法雇用人員，無工作合約、未擁有社會保障，其他馬戲團工作人員也有相同情況。馬戲團獲准繼續營運，但在此案調查結束之前，禁止進行空中特技表演。

▼表演者重摔地面後，馬戲團工作人員上前查看。（圖／翻攝自NTK）