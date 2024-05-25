本世紀第2慘！智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員

▲ 智利中部2月大火，造成137人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利中部海灘度假勝地比納薩瑪市（Vina del Mar）今年2月發生大火，在強風及熱浪助長下奪走137條人命，傷亡達到本世紀全球第二慘，如今卻傳出是一名菜鳥消防員和一名林業官員聯手縱火，動機仍不清楚。

根據《法新社》，這起大火始於今年2月2日，造成多達137人死亡，智利當局截至目前逮捕一名1年半前自願加入消防隊的22歲男性，以及負責撲滅森林大火及管理國家公園的國家林業公司Conaf一名官員，2人被控犯下縱火致死，本月25日將被還押候審。

調查人員發現，大火是從與比納薩瑪相鄰的港市瓦巴萊索（Valparaiso）佩紐埃拉斯湖（Lake Penuelas）附近引起，當時發生約4起小型火災，地點距離相同，而炎熱多風的天氣使火勢迅速蔓延。

環境犯罪調查部門負責人納瓦羅（Ivan Navarro）說明，調查人員重現被捕消防員在火災發生前後及大火期間的行為，「我們能夠確定起火的確切地點，並找到點火的裝置」，認為是消防員向林業官員提供製造這項裝置的知識，還告訴他操作的確切時間點，以確保火災破壞力更大。

檢察官歐山東（Osvaldo Ossandon）提到，其中一名嫌犯家中搜出用於點火的材料，動機尚不清楚，目前仍在調查他們是否涉入其他縱火案。