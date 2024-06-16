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別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲環境部建議民眾，別再用脫鞋打蟑螂，並提供3招防治。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾看到蟑螂時，都是習慣以「拖鞋」將其打扁。但環境部提醒民眾，蟑螂身體常攜帶病原菌，讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出。環境部提供「不給來、不給住、不給吃喝」等3大防治蟑螂撇步，以及3個治標妙招，包括使用殺蟑餌盒與殺蟑凝膠餌劑，或使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下，噴灑約10公分帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。

炎熱夏季到來，民眾討厭的蟑螂身影，出沒在家中次數也越來越頻繁。不少民眾看到蟑螂，都是習慣以脫鞋或其他物品將其打扁，但環境部建議民眾，最好不要這麼做。

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環境部說明，看到蟑螂時，千萬不能打，因為蟑螂是過敏原攜帶者，對體質敏感民眾而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應，加上蟑螂身體經常攜帶病原菌，一旦讓牠肚破腸流，病菌會隨之傾巢而出，間接影響民眾健康。

為了杜絕蟑螂，環境部提出「不給來、不給住、不給吃喝」等3大防治蟑螂的治本撇步。在不給來部分，除了門、窗、管線不留縫隙外，廚房、浴室的排水口必須經常刷洗，夜間不用時須加蓋；並隨時保持室內整潔，室內外避免堆積舊報紙、紙箱雜物等，減少蟑螂藏匿場所。

此外，環境部指出，不給蟑螂吃喝，就要將家中所有食物妥為收藏，垃圾、廚餘也要妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有吃的機會，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內乾燥，減少蟑螂生存繁殖必要的水分條件。

環境部也提供3個治標撇步，首先是使用噴霧劑，在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分的帶狀藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡；其次是使用殺蟑餌盒，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，或者在裂縫、牆角、縫隙中使用殺蟑凝膠餌劑，搭配讓蟑螂沒有食物來源，可以增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

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別再用脫鞋打蟑螂！　3招防治：爬過就死掉

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