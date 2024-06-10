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住飯店「飛天大蟑螂」入侵！他怒討全額退費　公審反遭大逆風　

▲▼旅客住飯店遇飛天大蟑螂 要求全額退費引議論。（圖／翻攝自Dcard）

▲旅客住飯店遭「飛天大蟑螂」入侵，氣炸怒討全額退費。（圖／翻攝自Dcard）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

有旅客日前到嘉義仁義潭某飯店投宿，不料入住後房內出現一隻會飛的大蟑螂，嚇得立刻告知房務人員處理，事後要求全額退費，但被飯店拒絕，氣得PO網大罵飯店，還說「要求全額退費很不合理嗎」，然而貼文一出卻遭到大逆風，不少網友認為原PO「要求蠻過分的」、「頂多換房間，或招待東西就差不多了」。

原PO在飯店的Google評論下投訴說，他與妻子在嘉義仁義潭某飯店訂了一間四人房，不料入住後房內出現一隻超大蟑螂，在他們的房間亂竄甚至飛翔盤旋，嚇得立刻告知房務人員處理，房務人員辛苦的處理但沒有抓到蟑螂，他因此要求飯店幫忙換到另一個房間。

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原PO指控，由於飯店只剩雙人房，他們希望可以把四人房和雙人房的差價退還，然而飯店卻說只能換2間雙人房且不退差價，這個回應徹底惹怒他，「意思是我跟我妻子一人住一間，這算什麼」，氣得他決定要求全額退費或半價，雖然飯店後來同意換雙人房並退還差額，他已經無法接受，事後決定PO網投訴飯店。

原PO也在Dcard公開蟑螂影片，房務人員看起來相當害怕，仍拿著網子在房內捉蟑螂，一度驚擾到蟑螂在空中亂飛，直到最後都沒有抓到蟑螂。原PO說，嘉義仁義潭某三星級飯店「蟑螂飛呀飛」好扯，「飯店特助還說，要PO網路你們PO吧，要求全額退費很不合理嗎，有看過天牛大的蟑螂嗎？」

▲▼旅客住飯店遇飛天大蟑螂 要求全額退費引議論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼旅客住飯店遇飛天大蟑螂 要求全額退費引議論。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出卻遭大逆風，多數網友認為原PO要求不合理，有人說「全額退費太誇張了吧，頂多打折或補償下次入住，不可能全額退費的」、「五星級就算有蟑螂也很正常，何況才三星級，要求退費個什麼，這輩子沒看過蟑螂嗎」、「只是蟑螂而已，要求退費也太不合理，我之前住新加坡飯店一樣房間有蟑螂啊」。

▲▼旅客住飯店遇飛天大蟑螂 要求全額退費引議論。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲業者表示，客人最後換了一間雙人房，他們也退了差額，沒想到還是被PO網公審。（圖／記者翁伊森翻攝）

遭投訴的飯店業者無奈說，由於客人訂的是一間4人房，飯店因為連假沒有其他的4人房了，所以想說換2間雙人房給對方，後來才知道對方只有2人入住，最後替客人換住一間雙人房，並且依飯店牌價退還差額給對方，他們誠心地幫忙客人解決問題，沒想到仍遭PO網投訴，他們也覺得很無奈。

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