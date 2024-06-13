電視女編劇外遇導演10年「手機猛拍性愛片」　正宮心碎怒告

▲台北電視劇導演婚後和女編劇偷情10年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子和擔任電視節目導演的丈夫，結婚超過24年，卻發現丈夫偷吃女編劇長達10年，兩人還互相許諾要和配偶離婚，再一同生兒育女，女編劇手機中更有不少兩人的性愛影片和照片，讓同在電視圈的工作的她看了相當心碎，憤而將女編劇告上法院，台灣高等法院審理，判女編劇要賠60萬，全案定讞。

據了解，正宮和丈夫、小三都是電視戲劇節目的幕後工作人員，正宮經營電視節目製作公司，丈夫是電視節目導演，小三則是編劇，曾經參與製作八點檔連續劇。然而正宮卻發現丈夫從2015年就和小三發生性行為，小三還多次用手機拍攝性愛片和照片，而她直到2022年底發現丈夫的資金流向有異，質問後才知情，她也因此大受打擊，提告對小三求償150萬元。

全案審理時，小三坦承介入婚姻，但認為求償金額過高，台北地院判小三侵害配偶權，要賠60萬元。正宮指出，小三在和丈夫的電話中，自承這段不倫戀長達10年，兩人還曾互相許諾要和配偶離婚，共同生育子女，這些都對她傷害至深，認為一審判賠太少，上訴再對小三追討90萬，但被台灣高等法院駁回維持原判，全案定讞。