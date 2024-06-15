中研院研究員帶妻兒出差「回飯店找資料」狂啪學妹：很刺激很快　

▲台北已婚中研院研究員偷吃女同事，偷情地點遍布國內外。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

中研院一名已婚研究員偷吃同團隊的女助理教授，兩人不僅在摩鐵、辦公室、實驗室激戰，人夫還趁團隊出國時，不顧妻子和小孩同行，以回飯店找資料為藉口，到小三房間進行「很刺激很快」的性愛，這場不倫戀長達7年，全案曝光後，妻子將小三告上法院，士林地院判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。可上訴。

判決指出，人夫因在中研院工作，於2014年認識小三，兩人長期在同一團隊工作，小三也知道人夫已婚，更喊正宮「學姊」，和人夫一家交情相當好。到了2016年底人夫和小三開始發展出婚外情，因為當時兩人有接吻，人夫覺得有機會在一起，就趁隔年兩人南下開會時，臨時決定過夜並發生關係，直到2020年底小三有了新男友，兩人依然曖昧，繼續撫摸、親吻、吃飯、幽會，各自腳踏兩條船，而後小三男友發現被劈腿，憤而在2021年底毆打人夫，人夫和小三才正式決裂斷聯。

不過兩人姦情也被正宮發現，由人夫提供兩人對話和錄影檔證據，讓正宮將小三告上法院求償100萬元。對此，小三表示有些檔案並非她和人夫的對話，而有些證據為竊錄，應沒有證據能力，她和人夫也並未逾越一般男女關係。

人夫則證稱，在小三有男友前，兩人最常到摩鐵激戰，如果有出差就會過夜，要是時間不夠，就直接在辦公室或實驗室晚上發生性關係。他和小三曾多次國內外出遊，因出國都是跟大家一起，有時甚至會帶正宮、孩子一起去，所以在國外小三會跟他打PASS，他就會藉口回飯店找資料，到小三房間做愛，「因為每次都很刺激很快」，再裝沒事回去跟大家集合。由於小三和他妻子、小孩也很要好，所以他們都沒有懷疑。

人夫又拿出對話紀錄，包含小三說「慢一分咬屁股3下」、「要幫你吹~~~氣充飽正電嗎？」、「吃掉學長~~」、「今天我奶奶不舒服！」、「我在lab了~有多一下下可以幫你摸摸茶、按摩啦！」、「誰說你可以插插~~~~電、心情不好」，顯示兩人關係相當親密。

另外還有兩人吵架吃醋的對話，人夫說「妳自己還約汽車旅館，妳自己還準備保險套，都是妳準備的，心甘情願」，小三回「我沒有準備保險套」，人夫不滿說「那我的保險套在哪裡？都被他用光了嗎？啊！我的保險套哩」、「我要算數量」，另還有他不滿小三想離開，回憶過去激情「妳是第一個替我口交，而且吸出來的噎」、「那妳幫我打手槍的時候都很自願啊」，小三則不滿說「可以不要再講了，其實這真的是對我非常的不尊重」、「我不會跟他分手，如果你要毀滅我，那就都講出來吧，我會誠心去跟學姐懺悔」等語。

法官檢視相關證據，判定小三侵害配偶權屬實，審酌正宮分別擔任2家公司執行副總、總經理，而小三為大學助理教授，判小三侵害配偶權要賠50萬元。可上訴。