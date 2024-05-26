取餐爆衝突！外送員簽收單上嗆「X你娘」　店家上網公審慘賠6千

▲台北店家不滿外送員在簽收單寫三字經，上網公審後挨告了。（示意圖，非當事人／記者周宸亘攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名許姓女外送員到知名連鎖豆漿店取餐，因和店家發生爭執，憤而在簽收單簽上「幹X娘」，讓店家邱姓男子看了非常不滿，將許女的頭貼、名字公布在臉書外送店家交流社團上，被許女得知後告上法院，刑事上邱男雖處分不起訴，但民事上因侵害肖像權和隱私權，得賠許女6千元。可上訴。

判決指出，許姓女外送員於去年2月11日到連鎖豆漿店取餐，過程和店家邱姓男子發生爭執，許女就在簽收單上簽署「幹X娘」，讓邱男相當不滿，把許女在外送平台上的頭貼、名字截圖下來，將圖片和爭執過程通通PO到臉書社團「Ubereats店家交流平台」上，被許女看到後，認為邱男侵害她肖像權和隱私權，對他提出刑、民訴訟，刑事部分被處分不起訴，許女又提出再議被駁回，另民事上則求償10萬元。

全案審理時，邱男辯稱許女取餐時口氣不好，還在簽收單上寫不雅文字，他才在臉書社團陳述事實，並沒有毀謗的意思，而且他截圖的資料上並無顯示許女的姓氏。

法官認為，邱男未經許女允許，在臉書社團張貼許女的名字、臉部特徵、職業及取餐發生衝突並留下不雅文字等過程，已到可識別許女的個人身分的地步，侵害了許女的隱私權和肖像權，造成許女精神痛苦，審酌許女月入4萬、邱男月入5萬等情，判邱男要賠6千元。可上訴。