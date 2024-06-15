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2024桃園閩南文化論壇登場！　蘇俊賓「畫」說閩南文化信仰

▲2024桃園閩南文化論壇登場　

▲蘇俊賓介紹其手繪、被列為桃園市「有形文化資產」的景福宮「燭台仙」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園閩南文化論壇15日於市府綜合會議廳登場。副市長蘇俊賓出席活動致詞時，以他近年來走訪地方知名宮廟，親自手繪景福宮、福海宮等宮廟特有的文物及文化資產活動圖片，以及其探究「武陵」地名、校名和地方廟宇的連結表示，今日的論壇是桃園閩南文化節系列活動中最有深度，鼓勵更多人投入閩南文化推動。

▲2024桃園閩南文化論壇登場　

▲羅芳奕指出，2012時任縣議員林政賢於議會提案成立閩南文化節，獲最接地氣的副市長蘇俊賓(右)重視。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇副市長將一張張其近年來，手繪的地方知名宮廟特有的文物及文化資產活動，以投影片方式生動說明。例如：有近300年歷史的桃園區大廟景福宮，在主委簡征潭上任後重整大廟、積極盤點古物，在塵封已久的倉庫角落，尋獲重近10公斤、高約72公分，古時放置蠟燭的憨番造型木製「燭台仙」，經報請文化局展開調查研究，文資審議日前通過列為桃園市「有形文化資產」以及竹圍福海宮的飛輦轎、過金火等宗教活動說明，內容生動。

蘇俊賓說，今日的論壇活動，期鼓勵更多人可以投入景福宮、三元宮、福海宮等文化資產研究，進而在閩南文化學術研討會中發表更多動人的故事，甚至可以成為閩南文化節活動的一部分，系統性地串連活動、文資調查研究以及論壇、研討會，不斷持續循環與累積成果，讓世界各地民眾認識桃園閩南文化。

▲2024桃園閩南文化論壇登場　

為鼓勵更多專家學者、博、碩士生及有興趣民眾參與桃園閩南文化研究，市府文化局也首次辦理「桃園閩南文化研究論文獎」，經激烈評選結果，計有碩士學位3篇、研究論文1篇及專書1本得獎，由蘇副市長頒獎，期獲獎人持續為桃園閩南文化發展共同努力。

▲2024桃園閩南文化論壇登場　

市府文化局表示，此次論壇邀請臺灣工藝研究發展中心陳殿禮，以及國、內外重量級專家學者，包括中央研究院院士李豐楙、成功大學中文系特聘教授陳益源、臺中教育大學臺灣語文學系副教授兼系主任林茂賢、師範大學東亞學系優聘教授兼海外華人研究中心主任江柏煒等，國外學者則有美國哈佛大學東亞語言與文明系講座教授宋怡明(Michael Szonyi)、華僑大學華僑華人與區域國別研究院特聘教授李培德、馬來西亞華社研究中心研究員阮湧俰、馬來亞大學中國研究所高級講師林德順、新加坡智庫負責人許振義博士等，吸引數百民眾參加。

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