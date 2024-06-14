警察當庭「朝法官開槍」！疑不滿被告妻判決　秒被制伏擊斃

▲肯亞一名高級警官因不滿法官對妻子的判決，竟當庭開槍。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

肯亞一名警官疑似因不滿法官對其妻子所涉及之案件做出的裁決，竟在法庭上突然開槍射擊法官。所幸當時在法庭上的其他警察隨即做出反應回擊，其中一人則當場將開槍攻擊法官的男子擊斃。

根據BBC報導，最初開槍的高級警察名叫薩姆森•基普奇爾奇爾•基普魯托（Samson Kipchirchir Kipruto），是肯亞西部隆迪亞尼警察局的負責人。他的妻子因涉案後逃亡，全案在首都奈羅比開庭審理。

開庭當天，法官莫妮卡•基弗蒂（Monica Kivuti）因認定被告有再度逃亡的可能性，且未提供令人滿意的解釋，因此裁定取消她的保釋機會。沒想到此舉卻引發薩姆森的不滿，他當場掏槍朝法官開槍，導致莫妮卡臀部中彈受傷。

薩姆森開槍後，其他在場的警官隨即迅速做出反應，其中一名警官直接開槍擊斃了薩姆森。根據警方報告，在這起事件中，另外3名警官也因遭到波及受傷。法官與受傷的警官目前都在醫院接受治療。

當地司法部門在一份聲明中指出，「當法官做出判決後（取消被告保釋），1名男子突然向法官開槍，擊中她的臀部。槍手是一名警官，他是被告的丈夫。」

肯亞國家警察局表示，目前尚無法得知這名警官是如何出現在法庭上，並且正在調查整起槍擊案件的具體情況，不過這起法庭槍擊案也引發肯亞全國人民震驚。