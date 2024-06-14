北捷驚傳有人帶刀！大批警火速到場　資源回收男：拿來割紙箱

▲新北投捷運站有民眾報案指出有旅客持刀，警到場發現是名從事資源回收侯姓男子將刀掛腰間，並沒有傷人舉止 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

上月，台中捷運發生隨機砍人事件，讓許多通勤族隨時保持高度警惕。然而，昨（13）日北市新北投捷運站有旅客發現，一名候車男子腰間掛著折疊刀，他趕緊報警。大批警力迅速抵達現場，經詢問後，侯男解釋「自己從事資源回收，刀是用來割紙板用」。警詢後，仍依違反社會秩序維護法將其函送士林地院裁處。

13日晚間11時許，身穿黑衣褲的侯姓男子（64歲），其衣物帶些許髒污，腳邊放一袋物品，坐在捷運候車座位上打頓，但他腰間露出的1把小刀，引起一旁候車民眾緊張報警處理。

▲侯男小刀引起民眾恐慌報警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方到場後，發現侯男並無傷人或恐嚇維安舉止，決定先將他帶回光明派出所。侯男向警方無奈解釋，平常在做資源回收，小刀只是拿到割紙板用，沒有要做什麼其他意圖；警詢後，依社會秩序維護法第63條第1項第1款函送士林法院裁處。

上月中捷發生隨機砍人案，震驚社會引起恐慌，而侯男這樣的情況讓人不禁感到憐憫，他僅是因為工作需求而攜帶這把小刀，卻因此觸法，後續恐面臨裁罰命運。

對此，北投分局呼籲，無故攜帶具有殺傷力之危險物品可能觸犯社會秩序維護法，民眾切勿輕忽，以免觸法。