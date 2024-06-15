揪團AI企業小旅行　林岱樺：高雄是輝達落地的首選之地

政治中心／台北報導

NVIDIA（輝達）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，再度掀起AI旋風，並引起國際對台灣未來產業發展的關注與信心。對於外界關心輝達的研發中心與超級電腦會落在台灣何處，民進黨高雄立委林岱樺認為，高雄是輝達首選之地，因為高雄是國際城市，鄉親普遍歡迎高科技產業，加上土地資源豐富，也有多所理工領域的大專院校，同時更是友善的台語環境，可成為台灣AI發展重鎮。另外，黃仁勳執行長最愛的燕巢芭樂，產地就在高雄，豐富的夜市文化也能滿足黃執行長及伙伴們喜歡台灣味的需求。

為了讓大家瞭解高雄AI產業的發展與實際應用，林岱樺14日偕同高雄市議員朱信強、張漢忠、黃秋媖等人，參訪高雄兩家早已投入AI智慧應用事業的企業-「愛吠的狗」、鑫蘊林科（Linker Vision）。



高雄在地業者「愛吠的狗」目前所研發與提供的服務主要是AI人工智慧客服「AI Amaze 慧星大使」，結合最新ChatGPT生成式語言模型技術，達到無人化的虛擬客服，且已開始運用在高捷、餐飲業等領域。美商鑫蘊林科則是深度鑽研發展AI軟體影像辨識，應用領域包括工程安全、自動駕駛等範疇，高雄交通局也運用鑫蘊林科Linker Vision AI 技術，提供道路即時交通號誌、交通標誌資產數位化與故障狀況通報。

參訪期間，林岱樺也針對「AI如何增強危險性較高產業，例如，岡山地區扣件及螺絲產業的公共安全」、「如何增加傳統產業，如農漁業的效率及方便性」等問題，與業者專家們進行交流。她也認為，如果透過AI智慧辨別救護醫療系統，能增加即時救援的快速及判別，會讓高雄市民的安全獲得更全面的保護。

林岱樺指出，AI人工智慧已經是當代科技的顯學，AI產業在台灣的發展，不只是硬體廠房設置的問題，更需要法規跟政策環境的支持，未來她在立法院經濟委員會也會繼續努力研議，讓產業擁有最完善的支援，讓台灣的產業持續在國際上發光發熱，她期待在不遠的未來，不管是交通、救護、搜救等領域，能因為AI科技的應用，讓高雄成為一個AI的智慧模範城市。