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大陸 大陸焦點 特派現場

少婦行員「自拍40秒片」示愛副行長！銀行調查後緊急回應

記者柯振中／綜合報導

大陸重慶農村商業銀行近日爆出女行員向副行長示愛的事件，且影片還被轉傳到有上百人的工作群組，嚇得管理員立即解散群組。不過影片仍舊被備份了下來，掀起大量網路討論，銀行方面則緊急回應，冉姓副行長、王姓女員工都已離婚，2人沒有婚外情的情況發生。

綜合陸媒報導，近日這段女行員向副行長告白的影片，在網路上不斷被轉傳，起因疑似是女行員自行拍片，發送給副行長以後，又被副行長不小心傳送到有上百人的工作群組。

▲▼女行員自拍影片告白副行長，銀行緊急回應。（圖／翻攝微博）

▲女行員自拍影片告白副行長，銀行緊急回應。（圖／翻攝微博）

雖然誤傳以後，管理員立即解散群組，但影片仍被備份了下來。事後經過調查，拍影片的女子疑似是30多歲的王姓女員工、告白對象則是50多歲的冉姓副行長，2人都在重慶農村商業銀行工作。

事件在網路上發酵後，不少大陸網友開酸，「大叔有權，少婦有顏」、「我把你放心裡，你卻把我放網上」、「她老公估計都沒聽過這麼動情的話」、「原來女生可以這麼主動」、「她老公刷到該怎麼想？」

▲▼女行員自拍影片告白副行長，銀行緊急回應。（圖／翻攝微博）

▲女行員自拍影片告白副行長，銀行緊急回應。（圖／翻攝微博）

此外，還有人爆料，2人各自有婚姻，疑似是婚內出軌。對此，重慶農村商業銀行緊急向民政部門查詢，並且發布公告稱，冉姓副行長2010年已離婚、王姓女員工2019年也已離婚，網路上聲稱2人發生婚外情的言論屬於造謠。

 
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