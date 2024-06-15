彰化虧沈伯洋精神狀態正常嗎？　柯文哲狂嗑芭樂模樣曝

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨立委沈伯洋日前提出控管與中共接觸的「高風險群」，遭藍白反批是要「監控人民」，沈昨天到花蓮宣講，喊出花蓮王傅崐萁與黃國昌有毀台計畫，要蓋北京到台北高鐵。民眾黨主席柯文哲今（15）日被問到此事，反譏「你確定沈伯洋的智商、精神狀況正常嗎？」

▲台灣民眾黨主席柯文哲到彰化開心受訪。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天台灣民眾黨主席柯文哲南下彰化參加「台灣民眾黨立法委員張啟楷彰化聯合服務處揭牌」，受到支持者擁護，服務處前擠滿等待的人群。彰化縣黨部主委張雪如議員表示，過去八年來執政黨只會開芭樂票，而全台最好吃的芭樂就在我們彰化縣，柯文哲將親自參加大胃王吃芭樂比賽。

現場有媒體提問，民進黨不分區立委沈伯洋日前昨日在花蓮宣講，稱國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委黃國昌有毀台計畫，還舉例說要蓋北京到台北要做高鐵，柯文哲一聽，高EQ反問提問的記者，「從北京到台北？你確定沈伯洋的智商、精神狀況正常嗎？你確定後我再來回答這問題。」。

另外國會擴權法案，政院提出覆議，藍綠將在週末下鄉開講，互別苗頭，柯文哲表示，21日就要投票，最簡單最快最有效的方法，最好的方法就是電視辯論，藍綠2黨不要再浪費社會資源，看是要正反方還是3對3辯論，多撥一些時間來做正事「歸剛亂來亂去」看得好煩。

柯文哲強調，電視辯論是最便宜最有效、收視也比較高，立法院各說各話，沒有交叉，到地方又辦，這樣不對，因此「我主張電視辯論，針鋒相對可以將事實釐清，這樣不是很好嗎」，又酸了一句「不要讓我覺得民進黨不敢戰」。