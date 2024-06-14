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社會 社會焦點 保障人權

女騎士載男友路口遭撞飛　休旅車衝落農田...3人受傷送醫

▲彰化埔鹽鄉發生機車與休旅車相撞。（圖／民眾提供）

▲彰化埔鹽鄉發生機車與休旅車相撞。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔鹽鄉今(14日)下午發生一起「犁田」車禍！楊姓女騎士載著移工男友，行經彰水路二段149巷與自行車道路口時，與休旅車相撞，楊女被撞飛人車倒地，頭部重傷一度意識不清、移工骨折、休旅車則衝入一旁的農田，駕駛也受到輕傷，消防局據報後立即將3人送醫治療，至於車禍發生原因待警方調查釐清。

彰化縣消防局今日下午4時40分據報，在埔鹽鄉發生機車與汽車相撞，造成3人受傷，立即調派溪湖、埔鹽及福興分隊救護車、6名救護人員前往緊急救護。

▲彰化埔鹽鄉發生機車與休旅車相撞。（圖／民眾提供）

▲女騎士倒地頭部受重傷。（圖／民眾提供）

到達現場發現38歲楊女頭部有重傷、下眼瞼撕裂傷且意識不清，25歲男移工右腳疼痛，疑似骨折，肢體多處擦傷，意識清楚，29歲陳男駕駛受到驚嚇、心悸，無明顯外傷，3人分別送往彰基及部立彰化醫院急救。

警方初步調查，當時楊女騎機車沿埔鹽鄉自行車道南往北直行、陳男(29歲)駕駛休旅車沿彰水路二段149巷東往西直行，雙方在路口發生碰撞，機車右側車身、後照鏡多處受損、自小客車也飛落農田內，肇事原因正由警方調查中。

由於同路口3年前也曾發生一起美語補習班載送學生的廂型車與小貨車車禍事故，小貨車被撞翻覆，造成小貨車夫妻及娃娃車駕駛3人受輕傷，網友說，經過真的要多加小心。

▲彰化埔鹽鄉發生機車與休旅車相撞。（圖／民眾提供）

▲2021年同路段也曾發生娃娃車與小貨車相撞意外。（資料圖／民眾提供）

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