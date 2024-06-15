鹿港百年老店「王罔麵線糊」深夜竄火　恐怖閃燃畫面曝光

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮知名百年排隊名店「王罔麵線糊」，昨(14日)深夜傳出火警，目擊民眾聽到2聲爆炸聲，接著發生閃燃，放置店外的木桌也被震飛到路面，立即報請消防到場，天上午消防鑑識小組到場調查，店家預計休息1周進行整修，損失大約50萬元，所幸火警當下業者已經拉下鐵門休息，沒有造成人員傷亡，確切的起火原因待查。

這起火警在昨日(14日)晚間接近10點，消防局接到民眾據報，表示現場為鹿港知名麵線糊老店「王罔麵線糊」起火，鐵門內有起火狀況，疑似為瓦斯桶燒起來，不確定是否有人員受困。

警消立即出動各式消防車輛12輛，救護車1輛，消防人員29人到達現場，發現鐵捲門拉下，確定現場無人員受困，持圓盤切割器破壞鐵捲門佈線入室搶救，並將瓦斯桶移至戶外，燃燒面積約3平方公尺。

▲彰化鹿港王罔麵線糊業者。（圖／記者唐詠絮攝）

不少民眾得知麵線店起火，一大早便紛紛到場關心，有附近民宅監視器錄下火警閃燃當下怵目驚心畫面，瓦斯全部完好，疑似電線走火釀災，但確切的原因仍待鑑識釐清。

「王罔麵線糊」， 1930年開店至今家傳3代，在鹿港遠近馳名，經常有電視台、藝人、網紅，更是遊客必到名店，如今發生火警，業者王志双說，感謝鄰居及各界關心，目前預計暫時休息整修，拚1星期後再開店。