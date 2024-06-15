　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹿港百年老店「王罔麵線糊」深夜竄火　恐怖閃燃畫面曝光

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮知名百年排隊名店「王罔麵線糊」，昨(14日)深夜傳出火警，目擊民眾聽到2聲爆炸聲，接著發生閃燃，放置店外的木桌也被震飛到路面，立即報請消防到場，天上午消防鑑識小組到場調查，店家預計休息1周進行整修，損失大約50萬元，所幸火警當下業者已經拉下鐵門休息，沒有造成人員傷亡，確切的起火原因待查。

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝）

這起火警在昨日(14日)晚間接近10點，消防局接到民眾據報，表示現場為鹿港知名麵線糊老店「王罔麵線糊」起火，鐵門內有起火狀況，疑似為瓦斯桶燒起來，不確定是否有人員受困。

警消立即出動各式消防車輛12輛，救護車1輛，消防人員29人到達現場，發現鐵捲門拉下，確定現場無人員受困，持圓盤切割器破壞鐵捲門佈線入室搶救，並將瓦斯桶移至戶外，燃燒面積約3平方公尺。

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港王罔麵線糊業者。（圖／記者唐詠絮攝）

不少民眾得知麵線店起火，一大早便紛紛到場關心，有附近民宅監視器錄下火警閃燃當下怵目驚心畫面，瓦斯全部完好，疑似電線走火釀災，但確切的原因仍待鑑識釐清。

「王罔麵線糊」， 1930年開店至今家傳3代，在鹿港遠近馳名，經常有電視台、藝人、網紅，更是遊客必到名店，如今發生火警，業者王志双說，感謝鄰居及各界關心，目前預計暫時休息整修，拚1星期後再開店。

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化鹿港王罔麵線糊火警。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
午後雷雨襲3地！　半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　
林青霞清大演講　向畢業生送飛吻
快訊／狂勝38分！　總決賽G4終於贏了
畫面曝光！北捷男拿傘傷人狂吼　3乘客合力壓制
快訊／武玄壇慘了！　確認是違建
火車座位被占一看票「妳到站了！」軍人附1圖　全場歪樓狂喊帥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東小貨車衝對向毀路樹！又失控撞毀鐵皮屋　2人受傷被困

鹿港百年老店「王罔麵線糊」深夜竄火　恐怖閃燃畫面曝光

超劣！大樓端午連假缺水...竟是50顆水錶被偷了　毒販斜槓賺外快

畫面曝光！北捷失控男拿傘傷人狂吼　「帽子哥」聯手乘客合力壓制

私壇合婚媽祖慘了！台南民政局出手　武玄壇「確認是違建」

偷零錢順走娃娃機台1包乖乖　賊下場挨罰14萬元

調查局feat.中信兄弟「衝本壘護國安」　大巨蛋4萬球迷齊開箱

KK園區凌虐手法曝光「豬仔」不聽話被剃光頭上銬綁棍　人蛇判刑

步槍瘋轟大寮維修廠20槍！共犯屏東落網　犯案動機曝：拿錢辦事

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

台東小貨車衝對向毀路樹！又失控撞毀鐵皮屋　2人受傷被困

鹿港百年老店「王罔麵線糊」深夜竄火　恐怖閃燃畫面曝光

超劣！大樓端午連假缺水...竟是50顆水錶被偷了　毒販斜槓賺外快

畫面曝光！北捷失控男拿傘傷人狂吼　「帽子哥」聯手乘客合力壓制

私壇合婚媽祖慘了！台南民政局出手　武玄壇「確認是違建」

偷零錢順走娃娃機台1包乖乖　賊下場挨罰14萬元

調查局feat.中信兄弟「衝本壘護國安」　大巨蛋4萬球迷齊開箱

KK園區凌虐手法曝光「豬仔」不聽話被剃光頭上銬綁棍　人蛇判刑

步槍瘋轟大寮維修廠20槍！共犯屏東落網　犯案動機曝：拿錢辦事

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

林襄出現超正師妹　捨年薪百萬薪　靜靜全力投入小龍女

國會改革宣講「查弊案」！　徐巧芯：「藍鷹」即使疲倦眼神仍有光

外資狂敲鴻海下周挑戰「郭董退休價」　一表看買超10檔

台東小貨車衝對向毀路樹！又失控撞毀鐵皮屋　2人受傷被困

好市多10年員工嘆「賺不到錢」還被老鳥欺負！網指1點：贏9成公司

宣導禁菸區？北市府罰柯建銘室內抽菸　蔣萬安合體邰智源拍拒菸廣告

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤　接觸人類皮膚瞬間起水泡

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

社會熱門新聞

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

50比基尼妹圍四面佛飆舞　知情者曝：中今彩539來還願

28歲D罩杯「台中女警」被指下海！　特斯拉哥秒下架

私壇合婚媽祖慘了！台南武玄壇遭「認定違建」

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

變造中獎發票兌得200元　　桃園男遭起訴

快訊／國1南向嘉義段火燒車！4人驚恐逃生

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

假冒「謝金河」詐團得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

更多熱門

相關新聞

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

彰化縣鹿港鎮民族路一間知名百年麵線糊老店今(14日)晚間發生疑似瓦斯起火燃燒事件，經消防局據報，立即調派多支消防分隊前往緊急趕往火場，進行泡沫滅火灌救，並用切割器破壞鐵捲門挺進火場搶救，將瓦斯桶移至戶外，所幸無人員受困，起火原因尙待調查。

女騎士載男友遭車撞飛　3傷送醫

女騎士載男友遭車撞飛　3傷送醫

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩再生利用

國家口罩隊將攜手慈濟做公益　今發表口罩再生利用

工地電線2個月遭偷13次　25歲工人幹的

工地電線2個月遭偷13次　25歲工人幹的

消防重機與警用哈雷首次聯名防災防詐宣導

消防重機與警用哈雷首次聯名防災防詐宣導

關鍵字：

彰化王罔麵線糊鹿港閃燃消防

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

謝和弦也收到邀約　波特王曝最終目標

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面