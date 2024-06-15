畫面曝光！北捷失控男拿傘傷人狂吼　「帽子哥」聯手乘客合力壓制

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

一名24歲男子，7日10時許搭乘台北捷運時，不明原因在車廂內情緒失控，拿雨傘追著女乘客且意圖傷人，隨後被4、5人壓制在地，而事發當時的最新畫面也曝光，他情緒失控激動大喊，3名男乘客合力將他壓制，旁邊還有女乘客暖心上前按撫幫他冷靜下來。

▲黑衣男子情緒激動，周圍乘客上前壓制。（圖／民眾提供）

影片中，黑衣男子情緒激動，被周圍乘客抱住，而男子口中不斷亂喊，隨後有「帽子哥」等3名乘客，上前聯手將他壓制，女乘客也上前呼籲他冷靜「沒事」，希望他能夠放鬆情緒。



捷運警察隊指出，事發當時車廂內一名男子被4、5名乘客壓制在車廂地板，眾人稱該男子有意圖傷人的行為出現，在釐清狀況保護眾人前提之下將男子上銬管束，後請站長通知119救護人員及捷警巡邏、轄區派出所同仁到場協助，另詢問在場參與事發經過民眾表示，是男子於列車上突然情緒激動對一旁一女子大聲吼叫，進而引發衝突。

▲男子被壓制後，女乘客上前呼籲他冷靜一下緩和情緒。（圖／民眾提供）

捷運警察隊表示，將男子上銬管束後，於台大醫院站將他帶下車，救護車到場後，男子情緒漸趨平穩，救護人員評估不需就醫，由站務人員及保全陪同旅客離站。