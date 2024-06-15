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坐博愛座爆糾紛「傳老人提告OL」！　網傳影片聲援：阿伯太扯

▲北捷博愛座逼女子讓座，男子稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲逼女子讓座，阿伯稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名林姓女子因上班12小時後疲累，坐在博愛座休息，卻因拒絕婦人要求讓位，與另名說教的阿伯爆發肢體衝突，林女因情緒崩潰自撞捷運站柱子，導致滿臉是血。後續自稱是女子的好友透露，對方已經提告，但手邊沒有足夠的證據，證明對方傷害人，向網友徵求現場的影片，貼文引發大批網友怒轟「阿伯太扯了」。

有網友在Dcard發文，自稱是林女的好友，事發隔天陪林女到警局做筆錄，得知對方已經提告，「但我們沒有足夠的證據，證明對方有傷害到我朋友，精神上的壓迫傷害需要更有利的證據支持」，現行法律還是傾向肉眼可見的傷害。

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原PO坦言，林女知道動手傷人不對，但對方造成的精神壓力也有錯，「她只是希望得到公平的審視」，因此請求大眾協助，「希望當天晚上有在場錄到相關影片的朋友能夠私訊我們，愈多愈完整愈好，再麻煩大家幫忙了，非常謝謝大家！」

貼文曝光，網友紛紛聲援，「不要臉的阿伯還敢提告」、「有在不同平台幫您轉發這則訊息了，祝福您的朋友早日康復」、「如果對方提告要開庭的話，可以告訴大家旁聽時間，來讓大家看看是哪個可惡的老人」、「雖然和老人家發生肢體衝突不對，但對方也有挑釁的行為，從影片來看也挺兇的，或許蒐證以後可以讓情勢有利於你們」、「你朋友辛苦了，可惜先動手真的很不利」、「太扯了吧，逼迫人家讓座還要告人」、「幫推，太讓人生氣了，講幾次了，博愛座是給有需要的人，不是老人座欸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲自稱是林女的好友發文，請目擊者提供現場影片。（圖／翻攝自Dcard）

回顧整起事件，此案發生在11日晚間10時20分，林女坐在博愛座上，一名婦人上前要求讓座遭拒，一旁李姓阿伯自稱看不下去要求讓座，林女突攻擊對方手臂及額頭，因此雙方在復興崗站下車後，與站長、保全一同協調。

李男表示，只要林女道歉便不追究，惟林女道歉後突然衝撞柱子數下導致血流滿面，站長趕緊通知救護車與警方前往協助。

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