搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

▲ 專家警告，帶妝搭機會讓皮膚因乾燥而出油。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人為了美美出國旅遊，搭機前就會化好完美妝容，或是為節省時間乾脆在飛機上化妝。但國外專家警告，光是飛機上的乾燥環境就已對皮膚有害，再加上化妝只會讓皮膚更糟，在網路上引發討論。

根據《紐約郵報》，TikTok擁有逾50萬粉絲的美容專家「韓國人D」（Dthekorean）先前在一段爆紅影片中警告，「搭飛機是對皮膚最糟糕的事情之一」，「絕對不該帶妝搭飛機，這會讓皮膚乾到爆」，且因為太乾反而會分泌更多油脂。

他指出，帶妝搭機會讓妝容看起來毫無血色、異常蒼白，他自己則是會在下機後做幾次深蹲，以促進血液循環；且身處高空代表離太陽更近，有害的紫外線威脅也會提升，因此他建議將窗戶遮光板拉下，或是擦很多防曬，否則恐怕傷害皮膚。

這段影片引發眾多網友留言討論，「韓國偶像怎麼辦」、「身為前空服員，100%同意要擦防曬的部分」、「但我還是喜歡靠窗座位」、「我突然不想當空服員了」。

報導也提到，其實不論是在地面或巡航高度，空氣品質對皮膚都很重要。近期一項研究證實，循環空氣中的各種毒素會對皮膚細胞造成不可逆的損害，不僅會破壞膠原蛋白，更可能引發快速老化。