都市傳說：地震後容易加到髒油　中油回應了

記者黃翊婷／綜合報導

近期有網友在PTT發文，聲稱地震後的汽油可能會比地震前的混濁。對此，中油表示，從進油孔、加油機到流量計出口都有過濾程序，地震對油的品質影響不大，雖然地震之後確實會進行檢查，但目的是確認機器有無故障，與油的品質無關。

▲中油回應，地震對油的品質影響不大，民眾不用過於擔心。（圖／ETtoday資料照）

針對網路傳聞指稱，地震後可能會加到比較混濁的「髒油」一說，根據《華視新聞》報導，中油油品行銷事業部主任施俊仲表示，他們的加油站從進油孔、加油機到流量計出口都有過濾程序，雖然地震之後確實會進行檢查，但主要是確認機器有無故障，地震對油的品質沒有太大影響。

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其實，今年1月也有一則關於加油站的網路傳聞，內容宣稱加油站有3大不可告人的祕密，包含早晚氣溫低加油最便宜、加油要用公升而非用金額計否則吃虧、加油湊整數時會加進空氣。

台灣事實查核中心表示，3大祕密的傳聞是錯誤訊息，首先，加油站的地下油槽具有隔熱功能，油品溫度及體積變化極小，不會影響消費者的權益；其次，無論是用公升或金額計，都有可能因為四捨五入而多加一點或少加一點，但差異極微；最後，加油湊整數金額時，加進去的仍然是油，而非空氣。