中油大林廠驚悚砍人！他頭部+胸口遭猛刺險死　右手神經被割斷

▲中油大林廠工人因口角衝突持刀砍殺同事遭起訴。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

在中油公司大林煉油廠工作糾紛的王姓工人，去年10月8月在廠內和單姓同事因工作問題發生爭執後，當天傍晚王男潛伏在廠區大門，趁單男下班準備開車時，持割繩刀對單男的頭部和胸部猛刺，導致單男血流不止，緊急送醫後才保住性命，但身受重傷的單男因手部受傷嚴重，復健之路恐長達2年，檢察官今（6）日偵查終結，依殺人未遂罪嫌將王男提起公訴。

檢方調查，當天王男和單男在廠區內就已經發生爭執，下班時間在廠區大門前，兩人再度起衝突。王男拿出預藏的割繩刀，一見單男與他爭執，立即對單男頭部和胸部猛砍。

遇襲的王男舉起右手阻擋，結果右臂被刀砍傷，臉頰也留下傷痕。王男攻擊完後立即駕車逃離現場。單男受傷後，跑到大門警衛室尋求幫助，經由保全人員報警並送他去醫院。

單男送醫後臉頰有深度撕裂傷，右前臂的肌肉和神經被刀刃割斷，傷勢嚴重。雖然他的生命得以保住，但手臂的活動能力受到影響，需要2年的時間才能康復，還可能留有後遺症。

行兇的王男事後自行到派出所投案，並坦承他在與單男發生口角後，拿起割繩刀砍他兩下。但檢方根據單男的傷勢，認為王男的行為可能導致單男死亡。因此，檢方綜合所有事證，認為王男在行凶時已具有殺人的不確定故意，因此以殺人未遂罪嫌對王男提起公訴。