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加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油

▲加油站，中油，油價。（圖／記者廖婕妤攝）

▲加油站「都市傳說」多，有中油員工現身說法。（圖／記者廖婕妤攝）

網搜小組／柯沛辰報導

有網友在PTT分享都市傳說「加油要去生意好的加油站」，因為油比較「新鮮」，還提到油罐車卸油時不要加油，以免油槽翻攪起的髒東西進入油箱。不料貼文一出，釣出中油員工現身說法，發文透露上述傳言其實影響不大，「真正有差的是地震」，不建議在此時加油。

原PO發文表示，他是中油員工，曾聽過有人會去生意好的加油站，原因是油比較「新鮮」，這個說法「理論上」沒錯，但實際差異極小，因為煉油廠出來的油不會直送加油站，而是會先送到油庫灌裝，再分送到各站，「中間就不知道經過多久了」。

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原PO解釋，汽油的確會隨時間變質，但受保存方式影響很大，例如油庫、加油站地下儲槽的保存環境和油箱、寶特瓶就截然不同。

他回憶，曾有客人提油桶來，問說桶內剩餘的油放了幾個月，還能不能使用？當時他回應，不知道保存方式、沒辦法回答，不料客人竟酸「你們上課都沒有教喔？」氣得他反問「那請問一下你怎麼保存的，有沒有氣密？環境溫度多少？濕度多少？」讓客人當場閉嘴。

原PO說，還有人提到「油罐車在卸油時不要加油」，否則卸油時灌下去的力道，會翻攪起油槽內的髒東西，導致油的品質下降，這個說法也是「理論上」沒錯，但實際上沒差，因為那些髒東西平時沉積在底部，槽內還有餘油的情況下，即便灌下去也攪不起來，何況加油站人員跟油庫調度一直遠端監控油的品質。

原PO透露，真正有影響的是「地震」，劇烈搖晃會讓底部沉積物整個翻攪上來，所以他們地震後的SOP就是「試桶」，檢視油槍的發油速度有沒有變慢、油品是否混濁，因為加油機內的濾心可能被大量髒污堵住，這種時候就會暫停發油，花時間等待沉澱，避免客人加到「髒油」。

不過，如果餘震太多，即便換上新濾心，可能也撐不到幾個小時，所以餘震頻繁的那幾天，每天都在經歷「餘震→試桶→停發→等沉澱→換濾心」的無限循環，而且試桶也不是隨便一兩桶就能看出來，還要考慮儲槽到各加油站的管線距離，光一種油品可能就要加個40至50公升，才得以抽出攪動過的髒油來進行觀察。

原PO表示，他不曉得民營加油站的SOP會不會做到這種程度，所以若地震完真的必須加油，他建議「盡可能避開遠離震度大區域的加油站」。

▼原PO貼出地震後的油品混濁度差異。（圖／翻攝自PTT）

▲▼加油站員工揭密「2大都市傳說」　曝地震後別去加油。（圖／翻攝自PTT）

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