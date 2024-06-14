女遭路樹壓死！家屬向竹市府提國賠　遭認定不成立

▲路樹壓死路過女騎士。（圖/鄭正鈐立委辦公室提供，下同）



文／中央社

1名女機車騎士3月間經竹市大學路51巷時路樹倒遭壓傷送醫不治，家屬提出國賠。新竹市政府指出，國賠小組今天決議，因路權單位屬高公局，國賠案不成立。

新竹市大學路是前往新竹科學園區重要道路之一，大學路51巷在今年3月19日發生路樹倒塌，1名女機車騎士經過遭壓傷，送醫急救多日不治。

新竹市政府今天發布新聞資料指出，受害者家屬分向高公局及竹市府提出國賠申請後，市府依國賠法相關規定及程序進行審議，經過2次會議討論，國賠小組決議，肇因是事故處邊坡雜木滑落，此處為國道用地範圍，管理者登記是交通部高速公路局，決議國賠案不成立。

竹市府表示，依公路法相關規定，事故處為國道用地範圍內設施，市府不是此設施的主管機關，雖難依國賠法進行賠償，但仍將與家屬保持聯繫，積極協助家屬需求。

事故發生後，竹市府指出，市府雖了解事故處邊坡屬國道設施，但仍派員先進行邊坡雜木、圍籬、垃圾等移除，並進行邊坡簡易養護，以避免事故點再次發生危害。

竹市府表示，後續於5月7日與高公局開會，協請高公局配合盡速釐清高速公路管理權責，以確保類似事件不再發生，保障民眾行車安全。

民進黨新竹市議員劉彥伶告訴中央社記者，受害者家屬不滿竹市府事後冷處理且消極，對於國賠不成立結果，家屬難以接受，已打算提起相關訴訟及行政訴訟，討回公道。

劉彥伶表示，家屬在5月中已把國賠相關資料送交高公局及竹市府，高公局在2週前已回文，但竹市府直至今天才給家屬答覆，市府是對國賠行政流程一拖再拖，根本不體恤家屬。