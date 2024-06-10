新竹女控推拿師襲胸！跳她身上磨蹭下體　法官1理由判無罪

▲女子指控被推拿師猥褻，法院判推拿師無罪。此為示意圖。（圖／pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名陳姓推拿師，遭國小女同學指控，推拿時摸她胸部，還出言性騷擾「妳全身都被我看光光了」、「妳的乳頭，已經變軟了」，還跳到她身上磨蹭，不過新竹地院發現陳男是行動不便之人，難以想像可以用跳躍的方式移動，認為女子指控內容有問題，判陳男無罪。

判決書指出，女子與陳男為國小同學，女子控訴2023年4月到陳男家推拿按摩時，陳男不僅拉她的左手撫摸自己左大腿內側，還趁胸部推拿時，碰觸她乳頭，嘲諷稱：「妳全身都被我看光光了，要不要我負責」等語。

女子說，陳男跟她說她心臟不好，要幫她治療，於是躺到治療椅上把眼睛閉上，然後陳男就突然趴在她身上，用下去磨蹭她的下體，還問說「叭噗（指女性性器官）有沒有感覺到熱熱的？」，女子稱受到驚嚇，就出言喝止，陳男就親她嘴一下回到旁邊的圓椅上，然後拉她的手去摸他的睪丸，還問「有沒有感覺下體的熱氣，有沒有通到妳的身體？」，接著又摸她乳頭說「妳的乳頭，已經變軟了，妳全身都被我摸光光」。

陳男指出當天有幫女子進行推拿按摩，但否認有性騷擾，辯稱當天沒有碰觸她乳頭，只有在治療的過程中碰觸她胸部旁的淋巴和胸部中線，也是有拉她的手碰自己大腿內側，但是要讓她感受拔罐後溫度的變化，至於對她說的話，是在開小學同學會時，跟她開的黃腔，並不是在住處時所說。

交互詰問時，檢察官表示陳男是行動不便人士，「可否具體說明當時陳男如何跳到妳身上磨蹭？」女子說，「因為陳男叫我眼睛閉起來躺在躺椅上，我眼睛閉起來時，陳男就整個人跳起來趴在我身上，我嚇了一大跳，大聲跟陳男說『你在做什麼』！他就又跳下去椅子那邊」。

新竹地方法院認為，陳男為行動不便之人，難想像可輕易以跳躍方式移動自身身體， 且女子指控的內容與證人說法互有齟齬，也無其他事證足以補強女子指述，基於「罪證有疑、利於被告」原則，判陳男無罪。