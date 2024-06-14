台中女警被指下海！28歲「D罩杯洪水泛濫」　分局怒查特斯拉哥

▲化名「特斯拉哥」的帳號近日影射有第五警分局28歲女交警賣淫，影片已經超過61萬次觀看。（圖／翻攝Facebook／特斯拉哥）



記者許權毅／台中報導

化名「特斯拉哥」的帳號在各社群平台發布多部女性賣淫訊息影片，並特意標明女子們的「職業、身材」，甚至將「技巧、配合度、嫩度」做出評分。不料，近期一支影片竟影射台中市第五警分局有28歲女交警加入，影片吸引61萬次觀看。對此，分局清查各單位均無相符女警，特別是被點名的交通分隊僅有2名女警，身形、髮長均不符，排除可能性，亦將追查該帳號發布者，嚴辦到底。

翻開該帳號，發布多支以台中各區影片吸引民眾點閱，標明「護理師、大學生」，影片拍攝一貫手法均是坐在駕駛座的不明人士，讓女子從副駕駛座上車，再一路開往摩鐵，還利用字卡，將女子身材、年齡貼上，最後還附上評語，相當離譜。

▲▼影片直接指明是北屯第X分局，就連「女警」身材都被寫進影片中。（圖／翻攝Facebook／特斯拉哥）



近日一支影片更是誇張，直接將警方扯入其中，該影片直接載名「台中北屯第X分局交警28」，影射是坐落北屯區的第五警分局、28歲女警，並且寫下「166、55、D」暗指女子身材，最後留下五星好評，還有16字評語「精力充沛、只騎不凡、重三疊四、洪水泛濫」。

此外，該影片中直接開往北屯區某摩鐵，該摩鐵與第五警分局直線距離僅200公尺，針對意味濃厚，影片被發上臉書，截至截稿時間，已經有61萬次觀看。

▲影片最後還留下16字評語，稱該名女警「洪水泛濫」。（圖／翻攝Facebook／特斯拉哥）

事實上，新竹縣警局竹北分局上月一名潘姓女偵查佐才被人爆料賣淫，潘員駁斥。新竹警方依潘員涉足不當場所記大過、調職處分，但並無事證可證明有性交易情事，對潘員造成重大名譽傷害。如今竟換成台中警方被有心人士惡搞，冠上賣淫汙名，已經引起警方高度關注。

▲第五警分局指出，分局內並無類似身形女子，將追查發布者身分到底。（圖／記者許權毅攝）



第五警分局駁斥，經檢視影片中女子為棕色長髮，且有做紅色長指甲，查本分局交通分隊現有女警2員，髮型均為黑色短髮，未曾見其塗指甲油或做指甲，且身形特徵亦明顯不相似，排除為影片中之女子。

第五警分局進一步說明，經查證分局內無相符的女性員警，請社會大眾勿再以訛傳訛、勿轉傳，將積極蒐證，查出幕後發布者，依法嚴辦。