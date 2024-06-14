高雄某國小學童暴走！隨機痛毆10多名同學　家長曝：孩子有陰影

▲高雄某國小驚傳學童突情緒失控，隨機痛毆班上10多名同學。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

高雄某國小驚傳學童突然情緒失控、隨機暴打10多名同學，幸孩童送醫均無大礙，但心中仍留下不小陰影。對此高雄市教育局今(14日)也針對此事作出回應，表示已個別安撫被打學生，將持續追蹤狀況，後續也將密切注意該生在校情況，必要時抽離原班級上課，或改採線上教學方式辦理。

據了解，高雄市某國小日前傳出隨機攻擊事件，該名學童112年才轉學到該校就讀，但時常情緒不穩定，過去頻頻與其他同學發生肢體衝突；本月6日，該生又再度情緒失控，突然在教室內暴走，隨機攻擊班上10多名同學，幸經送醫後均無大礙；但被害學生家長反映，孩子無端遭到攻擊，至今心裡仍有陰影，呼籲教育局重視學生安全問題。

高雄市教育局今也針對此事作出回應，表示事發當下第一時間學校已個別安撫被打學生，以及對班級團體輔導，並由護理師持續對被打學生狀況追蹤了解。

教育局指出，針對該名學生，學校已於11日上午9時邀集教育局、學生輔導諮商中心、醫師及該生之家長召開個案會議研商因應方式。該生疑似特教生，學校已取得家長同意協助該生申請特教生鑑定；教育局已於12日召開臨時鑑定安置會議審議，鑑定結果為學生係情緒行為障礙，安置於國小普通班並接受分散式資源班服務，後續教育局將視學生需求提供特教學生助理人員、專業人員等特教資源協助。

教育局表示持續督導學校密切注意該生在校上課與和他人互動情形，必要時得經家長同意，將該學生全時抽離原班上課，或改採線上教學方式辦理，以維護學生之權益。