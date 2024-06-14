空間變大！文湖線車廂「拆柱子」　北捷：每列載客數增至420名

▲文湖線馬特拉車廂再改善。（圖／北捷提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北捷運文湖線每逢尖峰時段，因為旅客量龐大，容易造成擁擠難以入座，進一步導致通勤族需耗費更多時間，等到下一班車次到來才能順利上車。對此，北捷今（14日）表示，從2023年試辦3列馬特拉列車空間改裝，因滿意度達

七成，接下來預計會陸續在2025年中以前，完成25列馬特拉列車的改裝。

北捷提到，為提升文湖線尖峰運能、打造更友善搭乘環境，參考前次馬特拉（VAL256）列車優化空間試辦經驗，以及相關專家學者意見，同時兼顧各方需求，進行全車隊車廂內裝優化作業。

針對本次空間改善項目，北捷透露，包含：移除各車廂入口部分立柱、縮小車門旁扶手寬度、第2、3節車廂拆除車門旁雙人座椅及行李架）保留車廂中央區的4組背對背座椅，並增設窗邊扶手及車頂手拉環。

▲文湖線馬特拉車廂再改善。（圖／北捷提供）

北捷預期，空間改善後的車廂有五大效益，包括動線更順暢、空間更優化、功能更多元、引導更明確及運能更增加。「優化完成後的列車，內部動線將更順暢，有助加快紓解尖峰時段人潮，並於即日起陸續上線，預計2025年中完成文湖線25列馬特拉的列車改裝。」

北捷進一步說明，動線更順暢方面，移除各車廂入口部分立柱，可提供輪椅及幼兒推車旅客更友善的搭乘環境，同時，提高旅客向車廂內移動意願，並加快疏解尖峰時段侯車人潮及提高尖峰車廂運量。

此外，北捷指出，空間更優化方面，則是移除車門旁雙人座椅以及行李架，使空間更方正、功能更多元，增設窗邊扶手及車頂手拉環，有需要的旅客，有更多地方可以扶握。

▲文湖線馬特拉車廂再改善。（圖／北捷提供）

北捷補充，車廂內的引導更明確，改善車廂引導標示清晰放大，引導動線更加明確，運能更增加，內裝優化後，「每列車的總載客數從約400名增加至約420名，提高尖峰運量」。

北捷表示，自2023年6月20日試辦3列馬特拉（VAL256）列車空間改裝，經北市政府及本公司進行旅客意見調查，民眾對試辦結果滿意度達七成，成效良好。

因此，北捷決定在參考試辦經驗及兼顧旅客需求下，重新規劃空間優化方案，並邀集專家學者與相關單位，召開會議及現場會勘，經整體評估後，自2024年4月開始執行全車隊車廂優化方案。

北捷還點出，為加強疏運文湖線尖峰人潮，自2023年2月份起，延長尖峰最密班距時段，及完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客量。

最後，北捷承諾，將持續加強管制與疏導尖峰人流，宣導旅客月台上分散候車，搭乘時多往車廂內部移動，透過旅客配合，紓解文湖線尖峰時段擁擠情形，提升搭乘舒適度。