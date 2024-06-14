北捷警員失控「出手巴頭」推倒遊民！衝突畫面瘋傳　警方回應了

▲北捷警員情緒失控，出手巴頭、推倒遊民，畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷景美站12日傳出警民衝突，40歲林姓街友長期霸占站內充電區，站務人員前往處理時，雙方發生口角。捷運警察隊二分隊俞姓警員獲報到場，不滿林男言語挑釁、出手攻擊，竟情緒失控推打對方，被民眾拍下PO網。對此，捷運警察隊回應，將對俞員行政處分並依法究辦。

根據警方調查，林男經常佔據景美站內充電區，12日晚間遭民眾檢舉後，又與勸導的站務人員發生口角爭執。當時俞姓警員到場後，林男仍拒絕離開充電區，還以不雅言詞辱罵、挑釁，甚至出手攻擊，結果俞警情緒失控，不僅拍擊對方頭部，還將人扯離現場。

當時捷運站內有許多民眾，其中一人拿手機拍下後半段過程，並上傳到Threads直呼「好派！」迅速在網路上引發熱議。有許多網友都質疑警員執法過當，但也有人認為影片沒頭沒尾，無法加以評論。

對此，捷運警察隊表示，針對俞姓警員情緒失控、過度使用強制力部分，將從重追究相關行政責任，與林男言語挑釁、攻擊警員部分一同依法究辦。

捷運警察隊重申，員警有違法情事絕不護短、不姑息，必定嚴懲送辦，後續將加強員警法紀教育，要求執法務必遵守程序正義及依法行政。