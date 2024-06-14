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【廣編】BESV歡慶十週年SOGO快閃店開跑　AI互動體驗引領未來騎行

▲▼BESV,智慧動能電輔車,快閃店,Smart E-Bike,優惠。（圖／業者提供）

▲BESV在台北SOGO忠孝館推出「跨界出色．創新有成」十週年成果暨快閃店，達瑞創新執行副總賴彌煥（左）與達方電子董事長蘇開建共同出席。

圖、文／BESV提供

智慧動能電輔車品牌BESV自2015年推出以來，始終在智慧動能、美學體驗和AI學習等方面持續創新，致力於成就台灣電輔車的領導地位。6月11日（二）起，BESV在台北SOGO忠孝館推出「跨界出色．創新有成」十週年成果暨快閃店展出。快閃店結合了「過去玩乘式」和「未來騎行式」兩個主題，回顧過去十年的精華並展望未來。現場特設的AI互動投影區，讓參觀者能夠與科技互動，親身體驗智慧與美學的完美結合。

在這十年中，BESV不僅被《洛杉磯時報L.A. Times》譽為「兩輪的瑪莎拉蒂」，進軍日本三年內就取得15%的高階電輔車市場佔有率，更被日媒《WBS》形容為打開電動自行車保守封建市場的「黑船」。本次展覽以「過去玩乘式」為主軸，回顧了這十年間BESV取得的卓越成就，還展示多項自行車業界的創新，為消費者提供領先市場的Smart E-Bike。BESV更積極向消費者展現全新的移動方式：一輛能自主思考的智慧車輛，在「未來騎行式」中，消費者只需決定前進的方向，其餘的一切由車輛自動處理。在「AI煥彩視界」與消費者開啟互動，每一台BESV都充滿個性化，顯得獨一無二，人人都可以為BESV換上專屬的特製新衣，從心開始，讓AI為大家規畫打造嶄新的騎行風格，進入科技與美感互動的初體驗。

品牌首次推出買萬送千活動，最高可折抵一萬五千，最低不到三萬元即可入手BESV系列車款，快閃店展出期間（即日起-6/25）天天舉辦試乘活動，現場購車另享周邊加購優惠，更多十週年驚喜活動陸續等待發掘。

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