愛愛沒保險套喊卡！妹子曝「其實抽屜還有…」　網一看：千萬別用

▲原PO和男友沒有保險套，只能臨時喊卡。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人和伴侶發生性行為時，會戴上保險套避孕。一名女網友就說，日前和男友在家約會差點「擦槍走火」，但因為男方沒有準備保險套，2人就臨時喊卡。但讓她煩惱的是，其實抽屜裡還有和前任用剩的保險套，不知道該不該拿出來用掉？文章曝光後，網友紛紛勸阻「千萬不要，感覺會影響心情！」

原PO在Dcard發文表示，和前任分手一年半之後，才與現任男友交往，上次2人在家裡約會本來打算要親密一下，不過因為男友當下沒有準備保險套，因此臨時喊卡。

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不過她透露，家裡抽屜其實有一盒和前任用剩下的保險套，「我當下一直在想，要跟他說抽屜裡有嗎？」但因為是3入一盒的，很明顯已經用掉1個，她怕男友看到會影響心情，所以就沒有開口。碰到這個狀況，她不禁想問「這種狀況會直接丟掉買新的，還是會拿來用呢？」

▲原PO好奇，要把舊的保險套用完嗎？（示意圖／CFP）



不少網友都贊同原PO的做法，「我覺得你沒說是正確的選擇」、「為了避免麻煩，我會選丟掉，才兩個而已」、「丟掉，而且保險套有保存期限，你不想有懷孕風險就丟了」、「買新的比較好吧，放太久也有使用期限的問題，橡膠老化的部分」、「感覺一定會在意的，還是不要留比較好」。

也有人笑說，「男友也是拿出跟前任的，但我根本沒這個想法哈哈哈哈哈，只知道快點」、「我覺得繼續用還好欸，丟掉好浪費」、「這樣就喊停？要是我就說，等我五分鐘，我去買套套」，還有網友建議，「把盒子丟掉就好，如果覺得兩個不好說，就說父母給的叫我注意安全」、「沒用完的先收起來，再買一盒一樣的，用掉幾個後再把之前的放進去，正常不會有人那麼閒去數」。