「每次都戴套」小男生私訊！　名醫開釋了

▲蘇怡寧說，有戴保險套很好，但沒有一種避孕方法是百分之百的。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男性詢問，「如果每次性行為都會戴保險套，那還需要吃事前事後藥嗎？」對此，婦產科名醫蘇怡寧回答，「人生很多事情是選擇題，而不要當成是非題」，讓網友直呼「很有智慧的一句話耶」。

蘇怡寧近日在臉書分享收到該則私訊，他表示，「我必須說，很多時候或許會有同學覺得我回答很機車，或者說為什麼我不直接給答案。這樣說好了，我愛惜羽毛，我想得比較多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧指出，譬如說，詢問該問題的主人頭像是個小男生，名字也是男生，「所以應該是小男生問我健康教育的問題吧，我不知道你怎麼想，但對我來說，我想得比較多。」

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧說，第一，你有戴保險套很好，但事實上，確實沒有一種避孕方法是百分之百的，「我不知道你要求有多高，很難回答你這樣就夠還是不夠的問題。不然哪一天你女朋友萬一還是懷孕了，你又要寫訊息來怪我說，『阿你不是說這樣就夠』。」

蘇怡寧提到，第二，你有戴保險套對你來說或許是夠的，「但我想得比較多，有沒有一種情況是，你知道你女朋友在吃避孕藥，你覺得你有戴保險套應該就夠了，你希望她可以不必吃藥，所以才來問我。」

蘇怡寧表示，但有沒有可能跟你女朋友在一起的，有人不喜歡戴保險套？你是站在你的角度去思考，「但我必須站在不同的角度去思考，我的人生很難，我考慮比較多，別往心裡去。」

蘇怡寧也指出，「不過我必須說這位同學很棒，他是有『戴』保險套，而不是只有『帶』保險套，只有帶是沒有用的，要戴。」

有網友詢問，所以避孕藥是男生要吃嗎？蘇怡寧回應，他應該是替他女朋友提問的。其他人紛紛說，「很有智慧的一句話耶⋯⋯確實是要當成選擇題！不是絕對的是非題」、「我喜歡這個回答」。