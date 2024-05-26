全程戴套仍中獎　他傻眼「我被綠了嗎？」網指1事：比驗DNA更重要

▲女友懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

如果還沒有生子育兒計畫，多數人在親密時會做好防護措施，一名男網友表示，每次跟女友發生關係，都會做好保護措施，怎料女友卻突然懷孕了，想要把小孩生下來，忍不住懷疑「被綠了嗎？」對此，網友建議一定要去驗DNA；另外，也有人表示，即便是自己的小孩，這段感情也走不下去。

有網友在Dcard發文，「戴保險套做愛懷孕」，跟女友同居一段時間，固定幾天會壞壞一次，每次都會戴保險套，不過女友上星期跟他說「我懷孕了」，這讓原PO很震驚，因為他每次都會戴套，不可能會中獎，「我心裡充滿猜忌，該不會是被綠了吧？」

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原PO透露，女友今年33歲了，想要結婚生下寶寶，「我們年薪200萬，要養小孩不是問題，但此時我很苦惱」，擔心婚後發現孩子不是他的，該如何應對？也不願意要求女友去墮胎，「感覺太殘忍，想說不要結婚，等小孩生下後，確定不是自己的再提分手？」

▲女友想要結婚生下寶寶。（示意圖／記者周亭瑋攝）



對此，網友建議他一定要去驗DNA，「一定要驗，對你我都好，說不定是我的」、「我是女生，但我還是建議你結婚前驗一下小孩到底是不是你的，鬼故事很多，謹慎一點才不會變成主角」、「之前全程戴套也是中獎…去驗驗看吧，不年輕了」、「如果你真的非常懷疑，建議你還是偷偷驗，不然你會心中一直有疙瘩」。

也有網友分享戴保險套仍懷孕的案例，「我爸媽之前也是戴套避孕，結果我妹就出生了，跟我差了12歲，戴套又不是百分之百避孕」、「我是有朋友全程戴了，還是中，結婚，連生兩個」、「我跟我男友都是保險套小孩」。

另外，也有網友提到，「這點信任都沒有，好好笑」、「總感覺這不是有沒有戴保險套，或要不要驗的問題，是你們之間有沒有信任的問題」、「你女友跟你說懷孕了，你卻是想要去驗看看是不是你的？如果我是你女朋友的話我就直接分手了，就算驗出來真的是你的，你覺得這段感情還有繼續下去的必要嗎？」「我只看到，沒有信任感與責任感」。