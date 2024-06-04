神奇「殺精凝膠」一抹避孕　男生每天塗身上就有效

▲男性避孕新方法？新的「殺精凝膠」實驗結果近期在內分泌學會2024年會上發表。（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

新的避孕方法即將問世？科學家研發了一款避孕凝膠，只要塗抹在男性身上，就可有效減少精子數量，不會有其他副作用，也不影響性慾。本週，實驗結果在美國波士頓的內分泌學會2024年會上發表，引發關注。

根據《耶路撒冷郵報》報導，研究人員多年來致力於開發男性避孕藥，近期這項名為Nestron的實驗在測試上取得成功，因為這款凝膠包含一種合成激素，這種激素已經在女性陰道避孕環的藥劑上使用，如今再結合男性睪固酮，旨在防止男性產生精子，不影響性慾，也不會有其他副作用。

在持續一年的試驗中，222名年齡落在18至50歲之間的男性，必須每天在肩膀上塗抹5毫升的凝膠，並在一夫一妻關係下，將凝膠作為夫妻間唯一的避孕方式，每個月至少行房一次。

試驗期間，研究人員定期為受試者進行精子數量測試，結果發現，在連續12週、每天塗抹凝膠後，86％的男性受試者精子數出現下降，從每毫升1.5億至2億精子，降到每毫升低於100萬精子，這已達到預防自然懷孕的有效水準。

目前研究已經進展到第二階段，研究人員的目標是重新驗證凝膠的安全性和副作用，並確保其避孕能力，所以距離問世可能還有一段路要走。不過，在過去，避孕的負擔主要落在女性身上，一旦這款凝膠上市，將有望帶來改變。