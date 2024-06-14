國防部美軍售報告灌水？　卓榮泰：沒有規避軍售延宕的問題

記者陳家祥／台北報導

根據國防部最新送抵立法院的報告指出，美國軍售案交貨情況有「戲劇化」進步，不少項目都提前，被質疑是報告灌水。對此，行政院長卓榮泰14日說，美國非常持續地重視對台灣國防安全以及安全防衛的各項承諾，我們表示肯定跟感謝，「至於國防部的報告當中，並沒有規避延宕的問題」。

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



國防部提交立法院的報告指出， 目前進行中的對美重大軍購案共18項，其中3項延宕，2項超前，其他進度正常。其中，延宕交運的項目包括拖式反裝甲飛彈、F-16A/B戰機升級案、F-16C/D Block70戰機採購等；提前交運項目包括M142海馬士多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈等。

卓榮泰今赴立法院備詢前受訪指出，據他所知，政府一向都非常地清楚，「美國非常持續地重視對台灣國防安全以及安全防衛的各項承諾，我們表示肯定跟感謝」。

「至於國防部的報告當中，並沒有規避延宕的問題。」卓榮泰說，台灣會持續強化國防，展現自我防衛的決心，台美雙方一定會深化、鞏固，繼續維護雙方緊密的安全夥伴關係，這個是國家重要的政策。

▲「M142海馬士多管火箭系統」機動性高、射程遠。（圖／U.S. Army）

▲FGM-148標槍反裝甲飛彈。（圖／達志影像／美聯社）