「浪你有家有呷」！　台南市生命教育扎根浪浪語錄圖畫比賽展現學生創意

▲台南市積極推動生命教育及成立生命教育推動小組，並辦理關懷動物生命教育，深耕校園生命教育文化，近期辦理的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」中，獲得熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動生命教育及成立生命教育推動小組，並辦理關懷動物生命教育，深耕校園生命教育文化，幫助孩子成為更好的自己，近期辦理的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」中，獲得熱烈回響，參與件數更達到599件，作品展現了學生對浪浪關懷與飼養責任的深刻體會。

黃偉哲市長指出，生命教育是一個持續累進的歷程，需要長期扎根，才能培養學生對生命的同理心與責任感。因此，教育局每年透過生命教育推動小組，規劃三大策略七個方案，以具體作為鼓勵學校將其納入課程計畫，2023年共舉辦18場教師社群及研習、4埸次學生體驗課程及學習活動，將生命教育議題帶入家庭，並舉辦家長成長讀書會及自殺防治守門員宣講等活動，參加人數達11101人。

教育局長鄭新輝表示，台南市自2023年開始有系統地發展生命教育計畫，通過橫向與縱向資源整合，納入幼兒教育、社教機構、輔導資源與生命教育團體等網絡單位支援，全面提升校園生命教育課程發展與教學增能。鼓勵教師由下而上進行社群共備與社會推廣，透過種子教師培訓、公開觀課及教師專業成長等策略強化其專業能力，讓孩子學習到最新的生命教育知識。

鄭新輝局長更進一步指出，生命教育涵蓋人與自我、人與他人、人與社會、人與自然等面向，因此教育局每年積極向教育部國教署申請補助學校辦理「關懷動物」的生命教育計畫，鼓勵學校認養校園犬貓、成立動保社團或規劃相關活動；動物關懷相關計畫2023至2024年度共計有20所學校參與，啟發學生對生命的關懷與體悟，並在日常生活中實踐，建立關懷動物的友善校園。2022年開始舉辦的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」已辦理第3屆，藉由比賽有助於建立學生面對流浪動物應有的態度，提升對生命的尊重。

教育局公布今年「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」的9幅特優作品，其中國中組特優作品「一起守護浪浪」由永康國中的歐宛津同學創作。歐同學認為，每個浪浪都希望有個溫暖的家和守護者；國小中年級組特優作品「浪你有家有呷」由培文國小的林芊紫同學創作，她呼籲「愛牠，就別買牠，用領養代替購買」；另此次評審委員一致認為參與作品水準不斷提升，得獎者藉由圖卡創作，展現出對浪浪們的關懷與尊重，進而瞭解生命的意涵。

教育局最後表示，將持續鼓勵各校透過核心價值活化課程並參加各項生命教育活動競賽，共同建立溫馨校園，弘揚生命的美好。