　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「浪你有家有呷」！　台南市生命教育扎根浪浪語錄圖畫比賽展現學生創意

▲台南市積極推動生命教育及成立生命教育推動小組，並辦理關懷動物生命教育，深耕校園生命教育文化，近期辦理的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」中，獲得熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市積極推動生命教育及成立生命教育推動小組，並辦理關懷動物生命教育，深耕校園生命教育文化，近期辦理的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」中，獲得熱烈回響。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動生命教育及成立生命教育推動小組，並辦理關懷動物生命教育，深耕校園生命教育文化，幫助孩子成為更好的自己，近期辦理的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」中，獲得熱烈回響，參與件數更達到599件，作品展現了學生對浪浪關懷與飼養責任的深刻體會。

黃偉哲市長指出，生命教育是一個持續累進的歷程，需要長期扎根，才能培養學生對生命的同理心與責任感。因此，教育局每年透過生命教育推動小組，規劃三大策略七個方案，以具體作為鼓勵學校將其納入課程計畫，2023年共舉辦18場教師社群及研習、4埸次學生體驗課程及學習活動，將生命教育議題帶入家庭，並舉辦家長成長讀書會及自殺防治守門員宣講等活動，參加人數達11101人。

教育局長鄭新輝表示，台南市自2023年開始有系統地發展生命教育計畫，通過橫向與縱向資源整合，納入幼兒教育、社教機構、輔導資源與生命教育團體等網絡單位支援，全面提升校園生命教育課程發展與教學增能。鼓勵教師由下而上進行社群共備與社會推廣，透過種子教師培訓、公開觀課及教師專業成長等策略強化其專業能力，讓孩子學習到最新的生命教育知識。

鄭新輝局長更進一步指出，生命教育涵蓋人與自我、人與他人、人與社會、人與自然等面向，因此教育局每年積極向教育部國教署申請補助學校辦理「關懷動物」的生命教育計畫，鼓勵學校認養校園犬貓、成立動保社團或規劃相關活動；動物關懷相關計畫2023至2024年度共計有20所學校參與，啟發學生對生命的關懷與體悟，並在日常生活中實踐，建立關懷動物的友善校園。2022年開始舉辦的「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」已辦理第3屆，藉由比賽有助於建立學生面對流浪動物應有的態度，提升對生命的尊重。

教育局公布今年「浪浪語錄創意圖畫設計比賽」的9幅特優作品，其中國中組特優作品「一起守護浪浪」由永康國中的歐宛津同學創作。歐同學認為，每個浪浪都希望有個溫暖的家和守護者；國小中年級組特優作品「浪你有家有呷」由培文國小的林芊紫同學創作，她呼籲「愛牠，就別買牠，用領養代替購買」；另此次評審委員一致認為參與作品水準不斷提升，得獎者藉由圖卡創作，展現出對浪浪們的關懷與尊重，進而瞭解生命的意涵。

教育局最後表示，將持續鼓勵各校透過核心價值活化課程並參加各項生命教育活動競賽，共同建立溫馨校園，弘揚生命的美好。

ET快訊
洗鞋達人國道亡　母淚接最後通話：他說雨下很大
「半導體千金」罹癌！35歲做試管急喊卡動刀
半套ing被逮　林森北36名辣妹全抄了
快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜
新冠確診變多了！KP.2傳播力更強　恐引發新一波高峰
快訊／高雄掃射20多槍！　鐵門慘成蜂窩
分店曾13家！老闆保時捷車禍亡　鄰居曝他近況：不太好
Sandra認「其實已結婚2年」！　夫妻合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶攻韓國市場　台南市農業局率團參加2024韓國國際食品展

「浪你有家有呷」！　台南市生命教育扎根浪浪語錄圖畫比賽展現學生創意

打造災防聯盟　黃偉哲推動跨區支援強化災防安全網

新生力軍正式上線　南消 7分隊汰換主力消防車

都是燈光惹的禍！「龜山蔡依林」議員紗裙透光　挨批不得體

優你康光學 5月年成長率創新高　看好下半年前景

搜山6天逮到逃亡5年重案通緝犯　信義鄉派出所長警察節前夕獲表揚

台南佳里區空屋火警傳人為縱火　南警當場逮犯嫌

端午連假首日雨勢不斷　中興新村行道樹倒塌...警局公所協力排除

慶祝警察節高市警局長帶頭捐血　表揚模範警察與績優警員

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

搶攻韓國市場　台南市農業局率團參加2024韓國國際食品展

「浪你有家有呷」！　台南市生命教育扎根浪浪語錄圖畫比賽展現學生創意

打造災防聯盟　黃偉哲推動跨區支援強化災防安全網

新生力軍正式上線　南消 7分隊汰換主力消防車

都是燈光惹的禍！「龜山蔡依林」議員紗裙透光　挨批不得體

優你康光學 5月年成長率創新高　看好下半年前景

搜山6天逮到逃亡5年重案通緝犯　信義鄉派出所長警察節前夕獲表揚

台南佳里區空屋火警傳人為縱火　南警當場逮犯嫌

端午連假首日雨勢不斷　中興新村行道樹倒塌...警局公所協力排除

慶祝警察節高市警局長帶頭捐血　表揚模範警察與績優警員

台中阿北開山路恍神...猛力撞路樹！休旅車車頭全爛「扭成一團」

台南火化場私吞「先人金牙」變賣　專家曝惡果：往生者會糾纏追討

國防部美軍售報告灌水？　卓榮泰：沒有規避軍售延宕的問題

商用不動產市場大幅成長　住商：官網點擊數增3成

屏東女接姪兒電話「急借20萬還債」　衝農會匯款險被騙

台南「MBTI人格路線」4玩法！E人首推鹽水　再住設計旅店享高鐵7折

台中騎士見警棄車逃！女警向路人借車急追抓人　原來是逃逸移工

等了60年的畢業證書　實現願望！81歲老礦工落淚：我終於畢業了

以前狂發IG限動！為何出社會後「卻不太更新」　過來人曝原因

賴清德登時代雜誌封面　卓榮泰：希望中國領導人看得到善意

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

「龜山蔡依林」議員裙透光　挨批不得體

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

信義警分局警察節前夕表揚通緝犯剋星所長

台南佳里區空屋火警傳人為縱火

陳明文感恩紀念酒意外爆紅

雲林登豐米蘭商旅　身障及中高齡員工逾7成　

優你康光學 5月年成長率創新高　看好下半年前景

嘉義民雄馬拉松　第一名送飯店住宿券

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

台南市北區成功路、成功238巷口車禍5人送醫

端午連假首日雨勢不斷致中興新村行道樹倒塌阻路

新生力軍正式上線南消 7分隊汰換主力消防車

武玄壇發聲明喊告！律師事務所緊急澄清

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

更多熱門

相關新聞

／台南工廠火警　濃煙明火竄出...消防搶救中

／台南工廠火警　濃煙明火竄出...消防搶救中

台南市安南區開安五街1處工廠，14日上午8時16分許發生火警，火場有大量濃煙、明火竄出，工廠員工緊急疏有，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第六大隊所屬公園、和緯、大灣、大橋特搜、安南、安和、安定、復興、永康等消防分隊20多車30多人前往搶救。

台南佳里區空屋火警傳人為縱火

台南佳里區空屋火警傳人為縱火

台南芒果外銷新加坡首櫃封裝

台南芒果外銷新加坡首櫃封裝

第64屆全國科展7/22台南登場黃偉哲邀看科展

第64屆全國科展7/22台南登場黃偉哲邀看科展

高蹺鴴有8隻腳！背後藏感動原因

高蹺鴴有8隻腳！背後藏感動原因

關鍵字：

台南生命教育扎根浪浪語錄圖畫比賽

讀者迴響

熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

Junior、林萱瑜結婚了！　甜曬愛的身分證：我們剛好

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面