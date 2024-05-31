歐美火熱瘦身趨勢：「真空收腹法」一褲也能成為夏日減脂新寵

【企劃特輯】

隨著夏季的到來，愛美人士紛紛開始尋求簡單高效的瘦身方法，以迎接輕便裝扮的季節。在歐美，「真空收腹法」迅速成為瘦身界的新寵。這種方法相比傳統的仰臥起坐和核心訓練更加輕鬆，不需要任何輔助工具，無論是走路、上班還是在家都能隨時進行，深受廣大用戶的青睞。

真空收腹法經常出現在瑜伽、皮拉提斯、重訓等練習當中，真空收腹法可以說是一種呼吸練習，且更注重肌肉控制和呼吸的配合，且在進行上比起傳統的仰臥起坐更加有效果，原理其實如同腹式呼吸時，增加細胞氧氣利用率，幫助脂肪的燃燒！首先慢慢深吸氣，用3至5秒時間盡可能讓肺部充滿空氣。再吐氣時收小腹，可以想像將肚臍往脊椎的方向移動，將腹部達到凹陷的動作，此時可以感覺到腹部肌肉的用力，然後保持收腹姿勢20秒，最後放鬆腹部，重複以上動作。

但對於那些工作忙碌、常常忘記做「真空收腹法」的人來說，也有輕鬆解決方案。雙天后林美秀、吳淡如代言的PP石墨烯塑崩褲也能夠輕鬆幫助達成收腹目標。運用了強大的塑崩織法，可以不分尺吋、不論是22腰或46腰通通都穿得下；穿上後可以繃住贅肉、將小腹收起來更平坦，修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實，達到七頭身變九頭身！

這條塑崩褲已經從台灣紅到新加坡和歐美，成為塑身及養生新寵，台灣知名的PP石墨烯大廠已著手進軍美國市場，讓更多消費者能享受到這種黑科技材質帶來的便利與效果。PP塑崩褲整件採用石墨烯材質，擁有高達93%的遠紅外線放射率，釋放特定遠紅外線波長，透過遠紅外線能量產生「被動式」循環效果。只要穿著走動，就能消耗熱量，達到有氧運動的效果，不僅提升整體循環還能促進新陳代謝，讓你美麗又健康。

透過石墨烯黑科技，提供絕佳的透氣性和彈性，讓您在舒適中自在穿搭。石墨烯黑科技還搭載了遠紅外線技術，能夠促進血液循環，提高運動效果，有效地燃燒脂肪，塑造完美體態！穿上這款塑崩褲，無論是在工作還是休閒時間，都能不知不覺中達到瘦身效果。

也不擔心夏天穿搭會悶熱，獨家技術——智能恆溫氣動紗，讓穿戴者在夏天穿也感覺非常舒適。當感應到體溫升高、濕氣增加時，氣動紗纖維會自動打開氣孔，排出內部的濕氣和熱氣，達到降溫的優異效果。這款塑崩褲不僅涼爽透氣，還具備極佳的塑身效果，九分褲的設計更能有效避免腿部紫外線直接曝曬。涼爽、塑身、抗曬集於一身，這就是PP塑崩褲能在市場上大賣的原因。

隨著夏季的來臨，選擇「真空收腹法」或者穿上PP石墨烯塑崩褲，都能幫助愛美的你以最佳狀態迎接炎炎夏日。

歐美潮流「真空收腹法」PP石墨烯塑崩褲哪裡買？

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●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

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