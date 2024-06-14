空軍退役上校劉聖恕當共諜「8年吸收6軍官」　判20年史上最重

▲空軍退役上校劉聖恕共諜案，最高法院將他判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍退役上校劉聖恕，被大陸情報單位吸收後，在台成立空殼公司，8年來吸收6名現任、退役軍官，被依照違反《國家安全法》等罪起訴。最高法院審理後，將劉聖恕判處有期徒刑20年定讞，另外還有3名軍官也遭定讞，至於涉案的孫姓、劉姓夫妻檔軍官部分，撤銷發回更審。

判決指出，劉聖恕2013年退役後轉赴大陸經商，當時就被大陸情報單位吸收，並接受指示返台成立空殼公司，藉此當作掩護，除了作為在台發展共諜組織的據點以外，更以公司名義，接受對岸資金挹注。

劉男開始利用自身的人脈，開始聯繫前後期的學長姊、學弟妹，一直到2021年遭查獲前，他共吸收6名現役、退役軍官。高等檢察署高雄分署見時機成熟，去年初發動搜索行動，帶回劉男，以及空軍孫姓中校、劉姓少校夫妻檔，龔姓、鄧姓、鄭姓、劉姓4名少校，以及非軍官的林姓被告，其中劉聖恕、孫男、劉女、龔男等人複訊後聲押獲准。

檢方查出，當時遭帶回的軍官中，鄭姓少校為空軍松山指揮部的地勤人員，而松指部轄下有專機隊，是總統專屬「空軍一號」及政府高層行政專機基地，重要性不言可喻。鄭男遭捕後，經檢方比對後，認為鄭男另涉他案，聲請羈押獲准；鄭男涉案部分目前已經偵查終結起訴，他認罪後獲得交保，但該案目前仍在法院審理中。

至於劉聖恕等人的案件，高等法院高雄分院將劉男重判有期徒刑20年，並宣告沒收犯罪所得1670萬；夫妻檔孫姓中校判刑19年6月、劉姓女少校判刑20年6月。另外龔姓少校判刑3年6月，鄧姓少校2年，林姓被告6月，劉姓少校無罪。全案再上訴最高法院，最高法院將劉聖恕判刑20年定讞，但沒收部分撤銷發回更審；此外孫、劉夫妻檔重判部分，也一併撤銷發回，其餘被告部分則是判刑定讞。