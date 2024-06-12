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社會 社會焦點 保障人權

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

▲館長陳之漢（左）、醫師吳欣岱。（圖／翻攝自館長直播、吳欣岱臉書）

▲館長陳之漢（左）起訴要求吳欣岱賠償，一二審均敗訴。（圖／翻攝自館長直播、吳欣岱臉書）

記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，不滿2022年時，遭當時台灣基進台北市內湖南港立委參選人吳欣岱，在臉書粉專發文指稱是黑道，起訴求償10萬元及要求移除文章。館長一審敗訴，他上訴二審，高等法院二審12日再度駁回館長的請求，館長依然敗訴。

館長起訴指稱，吳欣岱2022年12月4日在臉書「吳欣岱@台灣基進」發文稱「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派…自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說。」到了當月13日又發文稱「還是你（指館長）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』幾百萬就能耍流氓，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。」館長不滿，提出民事訴訟，要求吳欣岱賠償名譽損失10萬元、移除相關貼文，並在專頁公開並置頂刊登道歉啟事連續3日。

一審法院審理後，駁回館長所有請求，館長上訴第二審。高等法院審理後，12日做出二審判決，仍舊駁回館長請求。高院指出，館長在臉書發表反黑金、反黑槍、反黑道，要求政府嚴懲組織犯罪成員，並表示要參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行後，吳欣岱才會發表相關言論。高院認為，依其前後文義，應是係對館長參與「黑道政府，蔡英文下台」遊行之正當性所發表之言論。此乃可受公評之事的合理評論。

另外高院也指出，館長曾於接受新聞台訪問，表示自己曾一度加入幫派組織，節目畫面並顯示「陳之漢十年黑道」、「穿西裝端酒討債行歹路」等字；館長另接受週刊訪問時，亦表示其已坦然面對27到35歲那段「黑」歷史；館長也曾在直播中稱成吉思汗吳姓總監以前是混黑道等等，因此堪認吳欣岱有相當理由確信所謂的黑道言論為真實。

至於吳欣岱第二次發表的言論，高院認為這是反問之語氣，表達「捐款給政府」應不能取得「開直播恐嚇別人」特權之意見，並對館長先前所稱「捐那麼多錢不能批評政府？」之意見提出質疑，這些均屬可受公評之事。因此高院最後仍駁回館長的請求。

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