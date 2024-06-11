永然高中法律生活營來啦！帶高中生徜徉有趣的法律世界

▲名律師李永然舉辦「永然高中法律生活營」。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師李永然，成名後持續回饋社會，並於每年舉行「永然高中法律生活營」，帶領高中生進入奧妙的法律世界，也培養未來的法律人才。今年營隊將於6月12日中午起開始報名，有興趣的民眾，千萬不要錯過。

李永然執業超過45年，他因自幼苦讀出身，深覺透過教育可以翻轉人生，於是他在2011年間起，每年寒暑假均舉辦的「永然高中法律生活營」，每期營隊均會邀請優秀的法律專業人士，包括：法官、檢察官、律師及學者等，前來為高中學子們授課，希望透過課程的安排及司法機關的參訪，讓同學們對於法律有更深入的了解，並藉由營隊的活動檢視自己的興趣與性向，以決定是否選擇法律專業科系為將來大學就學的目標。

對於今年度的法律生活營，李永然表示：「舉辦永然高中法律生活營的目的，除了讓高中學子對於未來升大學是否選擇法律科系就讀時能有所參考外，其次是現今社會型態複雜，充斥著各類的犯罪模式，包括：網路詐騙、校園霸凌、吸毒、暴力組織……等等都與青少年息息相關，在律師執業過程中，我非常了解法律知識的不足，對於人們的權益影響有多大，所以希望能儘早將法律知識傳遞給年輕的學子，讓他們學習保護自我的方法，而這也是我們辦理法律生活營的另一個原因。」

近年來物價飛漲，許多營隊的報名費用也跟著漲價，這對於一般家庭而言是一筆不小的壓力。李永然特別體恤家長們的辛苦，找了許多志同道合的朋友及團體，包括：游梅公益信託基金、王永慶先生教育基金會、華湑有限公司、三井餐飲事業有限公司、陳清賢執行長......等，一同出錢出力來舉辦營隊，希望讓所有的同學能在沒有經濟負擔的情況下，開心的參加活動、學習法律。

「永然第29期高中法律生活營」將於今年8月19日至22日在成功高中舉行，並於6月12日中午12時10分開放網路報名，歡迎對法律有興趣的高中在校同學踴躍報名參加。相關活動訊息及報名資訊參見臉書粉絲專頁「永然法律生活營」或永然法律基金會活動網頁：http://www.lawlee.org.tw/newone29thefirst.asp