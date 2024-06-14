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花東三法惹議　李孟諺：用特別條例省去環評程序不妥

▲▼交通部長李孟諺今(14日)接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪。（圖／翻攝暐瀚撞新聞）

▲交通部長李孟諺今接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪。（圖／翻攝暐瀚撞新聞）

記者李姿慧／台北報導

國民黨立委傅崐萁等人提出「花東三法」，包括「花東快速公路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」，估計預算破兆元，跳過一般重大建設先經可行性評估和環評等程序，交通部長李孟諺今表示，用特別條例省去這些程序並不妥，若經這些評估程序可行，都會支持。

交通部長李孟諺今接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《暐瀚撞新聞》專訪，談及國民黨立委傅崐萁等人提出「交通三法」時，李孟諺表示，政府過去跟即將投入花東的交通建設，評估經費有3000多億元，包括已經完成蘇花改隧道，在0403地震都沒有受到損害，證明蘇花改和未來的蘇花安可以給花蓮一個安全回家的路。

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李孟諺表示，既有的蘇花改從蘇澳到大清水興建隧道或橋梁，蘇花安則是把蘇花改還沒做的三段接起來，也與國5銜接，蘇花安計畫5月14日通過環評，應該再1年多就可以動工，就可以有一條快速道路從國5接到崇德，等於有一條準高速公路和快速道路；另還有花東鐵路雙軌化，以及南迴公路截彎取直興建隧道，南迴公路已完成8成，剩後段接楓港，行車可省1個小時，政府投入花東交通建設相當多。

至於交通三法若踩特別條例推動，李孟諺指出，一個重大交通建設興建金額很大，要經過審慎評估，投資本益比要大於一，並通過環評、對環境沒有嚴重衝擊，國6東延花蓮案穿越很大一片生態敏感區，穿越中央山脈興建還要經過約70度到150度地熱區，施工技術和維護成本等難度都相當高。

李孟諺強調，若效益評估可行，環評也通過，交通部就會支持，但這些評估還沒做之前，還無法確認可行，就先訂特別條例去推動會有問題，特別條例並不能排除這些計畫要經過環評審查等程序，萬一特別條例過了，規定政府要執行，但環評否決，或部落諮商否決，以花東快速公路為例，沿線有11個部落要逐一諮商，這些後續程序沒有過，特別條例就沒有意義，保護環境是現在的價值。

李孟諺表示，重大建設應該先經評估可行和環評等程序，用特別條例省掉這些程序並不妥，只要經過這些評估前提，交通部都會支持。

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