南非不到1天再爆第2例猴痘死亡！　6患者「1共通點」引恐慌

▲南非出現第2例猴痘死亡案例。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南非本周出現首例猴痘死亡案例，衛生部長13日再度宣布，繼首例猴痘死亡病例通報後不到24小時，又出現了第2例猴痘死亡病例。南非光是2024年就出現6例猴痘感染案例，且都為重症，必須住院接受治療。值得注意的是，6人皆未去過其他國家，顯示該病毒已開始在當地傳播。

根據BBC與《路透社》報導，南非衛生部長喬•帕阿拉（Joe Phaahla）表示，南非2024年1月至今已經接獲6例猴痘感染案例的通報，其中2例位於豪登省，4例位於夸祖魯-納塔爾省。這些患者年齡在30至39歲之間，皆為男性。

南非當局12日表示，該國出現首起猴痘死亡案例，死者是一名37歲男子，他10日在豪登省當地醫院病逝，經檢驗確定為感染猴痘病毒。然而不到24小時，帕阿拉再度宣布，該國出現第2例猴痘死亡案例。

死者是一名38歲男性，他因皮膚大面積病變、頭痛、疲勞、口腔潰瘍、肌肉疼痛以及喉嚨痛等多重症狀入院治療，經檢測13日確診猴痘，不幸的是，該名患者在同日死亡。

南非衛生部指出，6名患者都屬於重症，需要住院治療，而所有患者都未曾前往其他爆發猴痘疫情的國家，這也代表猴痘已開始在當地傳播。

帕阿拉12日強調，「任何1例死亡都不該出現，特別是猴痘這種可預防且可控的疾病。」他同時也呼籲民眾，如果懷疑自己可能感染，應立即就醫，並協助追蹤接觸者。

6名患者中目前已有2人出院，另外2人仍在住院治療。所有曾與死亡病例接觸過的人將被監管21天。