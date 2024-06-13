歐盟欲加徵大陸電動車關稅！最高幅度38.1％　德三大車企主張反對

▲德國三大車企。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

歐盟自2023年10月起，對來自大陸的進口電動汽車進行反補貼調查，根據歐盟委員會公佈的調查對象顯示，比亞迪面臨的進口關稅為17.4%，吉利的關稅為20%，上汽集團的進口關稅最高，達到38.1%，同時，歐盟委員會也強調，將對被視為「配合調查」的公司徵收21%的稅率，對「未配合調查」的公司徵收38.1%的稅率。

▲大陸新能源車（電動車）準備出口。（圖／CFP，下同）

《環球時報》報導，12日，中國外交部發言人林劍強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此為由對自中國進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈的穩定，最終也會損害歐洲自身的利益。

對於歐盟做出的決定，在大陸與電動車企有廣泛業務合作的寶馬（BMW）中國回應稱，寶馬集團對反補貼調查有著明確的立場；寶馬集團董事長齊普策認為，歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策，「加徵關稅將會阻礙歐洲車企的發展，同時也會損害歐洲自身利益。」

大眾（VW）汽車則提到，反對徵收此類「反補貼稅」，「歐盟這一決定的負面影響超過了對歐洲，尤其是對德國汽車行業的任何潛在利益，提高進口關稅可能引發一系列嚴重的措施和反措施，導致貿易衝突升級。」 梅賽德斯-奔馳集團（Mercedes-Benz）認為，如果任由保護主義趨勢抬頭，將對各利益相關方造成消極的後果。

儘管歐盟對於大陸電動車進口採取強硬措施，但大陸汽車製造商仍持續拓展其歐洲業務計劃，包括比亞迪、蔚來正在匈牙利建廠，上汽、長城也宣佈歐洲工廠進入「選址階段」。

中國汽車技術研究中心資深首席專家吳松泉分析指，中國電動汽車具有完備的產業鏈優勢，到歐洲設廠生產，不僅會提升當地的汽車的製造能力，還會帶動當地的汽車產業鏈條的完善，「為當地帶來就業和稅收，促進當地的經濟發展，一些歐洲國家還是非常歡迎中國企業的到來。」

吳松泉強調，中國企業赴歐洲建廠，在一定程度上的確可以規避關稅，「但歐洲國家電動汽車的產業配套情況以及生產效率，目前來看還不及中國。因此，在當地建廠生產對中國企業來說，可能也會面臨生產成本的上升，造成市場競爭優勢的下降。」