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台灣印度領袖互動　外交政策雜誌：國家利益的考量

▲▼總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接受「時代雜誌」（TIME）專訪內容。（圖／總統府提供）

文／中央社

總統賴清德與印度總理莫迪網上互動，引起中國反對、美國的關注。外交政策（Foreign Policy）雜誌報導，印度與台灣互動的序曲撩動與北京的關係，這是基於印度自身的利益，評論也認為和莫迪的性格有關。

印度國會選舉結果確認總理莫迪（Narendra Modi）可連任，賴總統在官方X平台表示祝賀，莫迪也轉文與回應，事件引起北京反對與華盛頓的關注。

外交政策雜誌11日報導，莫迪確認連任後，在X上陸續回覆烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國總統拜登（Joe Biden）、巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif），當中還包括微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），但回覆賴總統引起關注。

報導指出，莫迪與賴清德互動不是空穴來風，印度與台灣近年來更為接近，導因於半導體與智慧手機等高科技製造業的合作。台灣的力積電與印度塔塔集團（Tata）攜手在莫迪家鄉古茶拉底邦（Gujarat）建廠，組裝蘋果手機的鴻海集團也在印度擴大設廠，兩國政府在2月也簽訂印度移工協議，以解決台灣勞動力不足的問題。

報導引述布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員麥丹（Ｍanvi Madan）的說法，台灣印度合作某些源自於印度自身的科技目標，印度認為台灣是大型先進經濟體之一。特別在戰略科技方面，台灣符合印度尋找相同思維夥伴的條件。

她指出，蘋果（Apple Inc.）將印度提升為主要市場與製造基地，也在其中（台印度關係）扮演關鍵角色，幾乎就像商業關係中的助產士。

由於邊界軍事衝突，印度與中國關係未在莫迪之前任期內緩和，兩國領袖在公開場合務實地彼此尊重。台灣亞洲交流基金會（TAEF）研究員胡莎娜（Sana Hashmi）指出：「如果中國無視印度的紅線，印度也會思考為何要理會中國的紅線。過去多年，印度已經見到，中方已給印度充分理由去接近台灣。」

對於台灣與印度兩國元首網上互動，外交政策雜誌作者兼耶魯大學教師辛赫（Sushant Singh）認為，這是很明顯的挑釁，超過建立已久的常態，有可能鑿出管道朝向常態發展，大家已經看到莫迪連任後的一些作為。

雖然各界評估印度在美國政策下才調整對台姿態，不過印度長期不選邊站，多邊互動與國家利益為重心的外交政策沒有改變，也維持一中政策。此外，莫迪個人行事作風也是關鍵。

麥丹認為，莫迪的態度就是如此，如果和某國做了什麼為何要掩飾。他可是首個到訪以色列和巴勒斯坦的印度總理。

 
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