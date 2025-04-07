佛光山桃園講堂27個分會　捐贈逾30萬物資助弱勢戶

▲佛光山桃園講堂，捐贈逾30萬物資助弱勢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

佛光山桃園講堂物資捐贈儀式，6日舉行。佛光山宗長心培和尚表示，此次透過「萬緣建寺清明梁皇法會」捐贈生活物資給市府社會局安家實物銀行，不僅供養十方諸佛，更是對六道眾生的慈悲實踐。讓「十方來、十方去」的善念廣被人間，也以行動實踐「天地有情、人間有愛」，幫助弱勢家庭獲得基本溫飽與生活尊嚴。

未來佛光山將持續與市府攜手努力深耕地方、服務社會，打造更加祥和的桃園。副市長王明鉅於受贈典禮中指出，此次活動由國際佛光會桃園區27個分會共同發起，捐贈白米、麵條、罐頭等生活物資，總價值逾30萬元，將透過安家實物銀行媒合轉贈予需要的民眾。

市府社會局表示，佛光山長年秉持弘法度眾與關懷弱勢的精神，集合信眾力量捐贈物資，協助弱勢族群度過困難，發揮慈悲濟世的宗教能量。期盼透過佛光山桃園講堂、佛光山慈悲社會福利基金會及國際佛光會桃園分會的拋磚引玉，號召更多企業與民眾投入公益，攜手協助弱勢家庭，共創宜居幸福的桃園。

社會局也指出，桃園市安家實物銀行為整合各界善心捐助而設立之物資平台，目前於桃園南、北兩區設有2家實體物資總行與28家分行，協助生活陷困或近貧戶就近領取所需物資，並由專業社工評估後妥善分配，將各界資源確實送達真正需要的民眾手中。