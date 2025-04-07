美中關稅戰開打！中共官媒再曝應對措施「天塌不下來」

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美中關稅戰開打！中共官媒《人民日報》再曝應對措施：天塌不下來

▲川普徵34%關稅，中美貿易戰升級。（圖／路透）

▲川普徵34%關稅，中美貿易戰升級。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普宣布對中國商品徵收34%的關稅，引發新一輪全球關稅大戰。對此，中共官媒《人民日報》表示，美國的關稅措施短期內雖將對中國出口造成負面影響，增加經濟下行壓力，但「天塌不下來」，中國作為超大規模經濟體，具有強大的抗壓能力，並且已做好應對各種挑戰的準備。

《人民日報》6日晚間釋出最新評論文章指出，美國的關稅政策將對中美雙邊貿易造成嚴重抑制，但中國經濟不會因此受到顛覆性影響。近年來，中國積極構建多元化市場，對美國市場的依賴逐漸減少，自2018年以來，中國對美出口佔總出口的份額已從19.2%降至2024年的14.7%。

此外，美國市場對中國商品的依賴度較高，尤其是在消費品、投資品和中間產品上，許多品類的依存度超過50%，短期內美國難以找到替代來源，中美貿易不可能完全中斷。文章更強調，中國與新興市場的經貿合作日益增強，對東盟和「一帶一路」國家的出口佔比穩步提升。

面對美國的關稅措施，中國已積累豐富的應對經驗。文章表明，中國政府將根據形勢需要，隨時推出降準、降息等貨幣政策工具，並加大財政支出和加快支出進度，通過財政赤字、專項債、特別國債等措施，進一步擴張經濟政策空間。

同時，中國政府將以超常規力度提振內需，加快落實既定政策，並適時出台一批儲備政策，以穩住資本市場和市場信心。文章提到，各級政府將針對受衝擊較大的行業和企業，提供精準幫扶，支持企業調整經營策略，開拓國內和非美市場。

文章表示，中國將把擴大內需作為長期戰略，努力將消費打造成經濟增長的主動力和壓艙石，發揮超大規模市場的優勢。從需求側入手，通過推動居民增收減負，提高消費能力與意願；從供給側發力，加快全國統一大市場建設，改善營商環境，支持國內企業提供高質量產品和服務。

文章強調，面對美方的極限施壓，中國沒有關上談判大門，但也不會心存僥倖，而是做好了應對衝擊的各種準備，中國經濟具有海納百川的從容與堅定，能夠經受住貿易寒流的侵襲，穩健前行。

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