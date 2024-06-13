上海市長將出席雙城論壇？陸委會：現在談誰來都還太早

▲台北市長蔣萬安（左）去年赴上海參加雙城論壇，與上海市長龔正（右）會面。（圖／記者趙禕攝）



記者蔡紹堅／台北報導

上海市台辦主任鍾曉敏12日訪台，為「雙城論壇」進行事前磋商，上海市長龔正屆時會否親自出席論壇也成為焦點。對此，陸委會13日表示，以他們對對岸的了解，誰要來、哪一個層級要來，都是最後才決定，「所以現在談誰來、什麼層級都還太早。」

陸委會副主委、發言人梁文傑13日在例行記者會上提到，是不是上海市長龔正來參加雙城論壇，他們目前沒有收到台北市政府的申請，但以他們對對岸的了解，誰要來、哪一個層級要來，都是最後才決定。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，所以，現在沒辦法回答最後會派誰來，「我記得幾年前柯文哲擔任市長時，本來也都傳說上海市長會來，結果來的是統戰部長、市委常委沙海林，所以現在談他們派誰來、什麼層級來都還太早。」

有記者提問，最後若是上海市長龔正出席雙城論壇，由於層級較高，是否需要符合一定的條件，陸委會才會核可？梁文傑回應，上海市長並不是上海市的一把手，台北市長是台北市的一把手，「所以如果台北市長極力邀請到上海市的第二把手來，我認為層級不會太高。」

記者進一步提問，若陸方決定派市長過來，我方會歡迎嗎？陸委會有可能拒絕嗎？梁文傑回應，這不是陸委會單獨決定的，會有很多單位一起決定。

梁文傑還強調，「上海市長這個職位，如果跟台北市長對標，不能算是太高的職位。」