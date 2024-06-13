1縣市大雨特報！雷雨灌南部3天　「2熱區」恐飆極端高溫

▲對流旺盛，氣象署針對馬祖地區發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象署今(13日)下午5時35分針對馬祖地區發布大雨特報，易有短延時強降雨。氣象署表示，到周日前苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，尤其南部降雨持續久且範圍廣，甚至有局部大雨，且大台北、花東縱谷在周日前，出現36度極端高溫。

氣象署預報員黃恩鴻說，到周日以前都是受到西南風持續影響，下周一、二環境轉偏南風，所以西南風減弱，水氣稍微減少，下周三、四開始高壓北抬的影響，天氣變得更穩定，水氣也比較少。

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▲大台北、花東縱谷在周日前，出現36度極端高溫。（圖／資料照）

他表示，在周日之前苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，南部降雨比較持續且範圍廣泛，甚至有局部大雨，新竹到北部地區白天多雲，可以見到陽光，午後山區會有局部雷陣雨，周六、周日天氣型態也差不多。

黃恩鴻指出，下周一、二環境轉為偏南風，中南部只能清晨到上午有零星短暫陣雨，雨勢減少時間也減少，其他地區則多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周三到周四各地多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨。

▲天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，大台北、花東縱谷因為西南風沉降影響，周日前出現36度極端溫度，到下周各地普遍高溫32至33度，中南部下雨變少，降雨時間也縮短。

他提醒，周日以前金門、馬祖地區清晨容易有低雲或霧，留意航班資訊，而東南部焚風發生的機會，一整天乾燥又溫暖，連晚上都會很熱，可能都有30度。

▲連江縣發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

大雨：馬祖地區