天空驚現「飛碟雲」！氣象署曝成因：陽明山東側容易看到

記者蔡亞樺／台北報導

最近天空出現特殊雲層，不少民眾拍攝捕捉到「飛碟雲」，紛紛舉頭觀望，還打趣像是宇宙戰艦，中央氣象署今(13日)在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」說明，正確名稱為「莢狀雲」，當高空西南風強盛時就有機會出現，由於形成與地形相關，常出現在固定的位置，以台北盆地區為例，容易在陽明山東側看到。

▲讀者拍到今天台北上空出現俗稱飛碟雲的莢狀雲 。（圖／讀者提供）

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「報天氣-中央氣象署」表示，這幾天不少地方都出現飛碟狀的雲，有些巨大地像是宇宙戰艦，不是外星人來襲，也不是天有異相地球要毀滅，這叫「莢狀雲」，當高空西南風強盛時，就有機會出現這種外型特別的雲。

▲讀者拍到今天台北上空出現俗稱飛碟雲的莢狀雲 。（圖／讀者提供）

「報天氣-中央氣象署」指出，莢狀雲中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，故名為莢狀雲。

氣象署解釋莢狀雲形成原因，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆，因地形而生的「莢狀雲」就出現。

▲「莢狀雲」中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，一層層地疊在一起，被戲稱為飛碟雲。（圖／氣象署提供）

「報天氣-中央氣象署」表示，這幾天隨著強盛西南風影響，仍然有機會看到莢狀雲的出現，由於它的形成與地形相關，所以常出現在固定的位置，以台北盆地區為例，容易在陽明山的東側看到，有機會不妨抬頭找一找。