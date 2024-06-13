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今中南部「下最大」午後雷雨灌2地　下周雨少好天氣

▲▼天氣配圖 哈格比颱風擦邊過 台北市間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中南部今日整天不定時有降雨，北部、東半部午後雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

西南風影響，天氣不穩定，中央氣象署指出，今天（13日）到周日前苗栗以南地區尤其南部地區，易出現短暫陣雨或雷雨，中南部今天整天不定時有降雨，北部、東半部午後雷陣雨，局部可能出現較大雨勢，下周一起降雨機會減少，下周三降雨更緩和。

氣象署預報員謝佩芸表示，台灣北方目前有一道鋒面系統，未來仍然在台灣北部海面，因此馬祖斷斷續續容易有降雨，台灣屬於吹西南風區域，西南風把海上水氣帶進來，未來幾天西南部都是迎風面，容易有短暫陣雨或雷雨

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她指出，對流雲系影響今早南部雨勢明顯，水氣往內陸推進，中午過後在熱力作用加成之下，各地山區及東半部有午後雷陣雨。海上仍有對流雲系發展，中南部一整天不定時有降雨狀況，但沒對流雲系影響的時候，還是可以看到陽光，屬於時晴時雨的不穩定天氣。

▲▼天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

謝佩芸說，受到西南風影響，各地高溫，大台北、花東地區出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的現象，也需留意高溫狀況。各地沒下雨時溫度普遍不低，中南部32至35度，大台北34至36度，沒下雨感受悶熱。

她表示，明日天氣型態跟今天差不多，周六、周日午後雷陣雨縮小一些，下周一、二北部海面鋒面持續存在，台灣從西南風轉為偏南風，降雨機會減小，天氣穩定，到下周三太平洋高壓增強，降雨情況更緩和許多。

▲▼台南高溫天氣配圖,台南棒球場周邊,機車騎士,夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,路人。（圖／記者季相儒攝）

▲下周起降雨機會變小，天氣穩定。（圖／記者季相儒攝）

此外，謝佩芸提醒，在周六前，金門、馬祖地區容易有局部霧或低雲，多留意航班資訊，而在西南風影響之下，西北部、馬祖、蘭嶼及綠島附近易出現強陣風，民眾活動時多加注意。

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