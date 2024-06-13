午後熱對流旺盛「降雨熱區」曝　北東恐現極端高溫

▲今天迎風面白天有短暫陣雨或雷雨，中部、東北部山區熱對流發展機率較高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今(13日)表示，今日迎風面白天仍有短暫陣雨或雷雨，明後天北部、東部高溫更為顯著的趨勢，需留意極端高溫，周日到下周一午後各地山區、中北部有熱對流發展，帶來短暫雨或雷雨的機會。

柯聿寧表示，今天預計西南季風的水氣稍增多，中南部沿岸一早就有旺盛的雷雨發展、移入，短時雨勢還不小，迎風面白天仍然都有短暫陣雨或雷雨的機會，降雨空檔可能較昨日小，預估中部、東北部山區熱對流發展機率也較高。

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他說，台灣東北側沿海的風向略轉偏南，午後山區對流雲系有機會順風往北擴展到附近的平地，由於整體的雲量偏多，降雨相對昨日增多，西半部高溫有略下降的趨勢，花東縱谷受影響較小，仍然有極端高溫發生機率。

▲北部、東部需留意極端高溫 。（圖／記者劉亮亨攝）

柯聿寧指出，明天到後天仍是西南季風影響，明天下半天西南方氣流上游水氣稍減少，中南部降雨減少，降雨偏向清晨到上午時段，後天水氣再略減，午後各地山區熱對流降雨較為縮減，北部、東部高溫則有更為顯著的趨勢，需留意極端高溫。

周日到下周一為西南至偏南風環境，柯聿寧表示，中南部清晨到上午仍有局部短暫雨，午後各地山區、中北部有熱對流發展、帶來短暫雨或雷雨機會，中北部來說下半天較不穩定。下周二北方海面有鋒面氣旋系統通過，短暫使風向轉為西南風，中北部風速較大、不利熱對流發展。

溫度方面，他說，下周三太平洋高壓勢力西伸、鋒面發展區域更為北抬，台灣受太平洋高壓邊緣帶來的東南到偏南風影響，整體溫度仍較高，午後各地山區有熱對流發展，發展後稍往西、北方附近區域擴展帶來局部陣雨或雷雨，轉為典型夏季型天氣。